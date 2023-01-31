2成5勞工下班仍被交辦工作 平均每月4.7小時

根據勞動部調查，去年有加班的勞工約占4成，平均每月加班工時為15小時；另外，約2成5勞工下班後接到服務單位以各種通訊方式交辦工作，平均每月實際執行工作時數4.7小時。

為了解勞工工作狀況、對工作環境的滿意及職涯規劃等情形，勞動部以參加勞保的本國勞工為調查對象，每年辦理「勞工生活及就業狀況調查」，今天正式公布111年調查統計結果。

其中，勞工對整體工作感到滿意的比率為73.4%，以「性別工作平等」占比最高，其次為「同事間的相處與友誼」、「主管對員工的關切與照顧」；在不滿意的部分，以「工資」居首，其次為「人事考核升遷制度」、「工作負荷量」等。

根據調查，去年有延長工時（加班）的勞工占42%，較110年調查下降4.3個百分點，平均每月延長工時為15小時。按行業別觀察，以電力及燃氣供應業最高，其次為公共行政及國防/強制性社會安全、專業/科學及技術服務業、出版影音及資通訊業。

進一步觀察，勞工延長工時後每次均有領到加班費或換取補休者占84.1%。按行業別觀察，曾經「沒有」領到加班費或換取補休者以其他服務業占33%最高，其次為出版影音及資通訊業、金融及保險業。

另外，勞工去年曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等通訊形式交辦工作占25.2%，較110年調查上升1個百分點，當下即執行工作者占 14.6%，略升0.1個百分點，平均每月實際執行工作時數為4.7小時，略增0.1小時。

在實施遠距工作方面，勞工目前工作不可遠距執行占7成2，曾實施遠距工作者占2成。曾實施遠距工作的原因以「受疫情影響」占比最高，其次為「服務單位規定」、「工作時間彈性」等。

調查發現，若不考慮COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，目前從事可遠距工作的勞工，未來願意採取遠距工作模式者占67.5%，其中全部可遠距工作者未來願意遠距工作比率為84.7%、部分可遠距工作為63%。

勞工退休規劃方面，尚未規劃者占86.2%，已規劃者占13.8%，已規劃者規劃退休年齡平均為61.3歲。按性別觀察，男性勞工中已規劃退休年齡者占14.2%，高於女性13.5%；男性規劃退休年齡平均為61.7歲，較女性61歲多0.7歲。

至於退休後生活費用來源，以「勞保老年給付及勞工退休金」占比最多，其次為「儲蓄」、「投資所得」及「由子女供應」，但仍有1成2為「目前無規劃」。

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