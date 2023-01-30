法國雷諾在日本日產持股比例將降至15%

日本車廠日產（Nissan）今天表示，法國夥伴雷諾（Renault）將把持有的日產股份由原本的43.4%減至15%。這包括在雙方為了重新調整彼此不穩定的結盟而達成的新協議。

法新社報導，日產透過聲明表示，雷諾減持股份後，持股比例將與日產持有的雷諾股份比例相同；這項行動源自兩車廠為了重塑彼此關係，而達成一份新的廣泛協議。

日產與雷諾經過數個月辛苦協商，才達成這份協議。預料協議經過彼此董事會同意後，將在下週簽署。

日產今天還說，它將投資雷諾新成立的電動車事業「安培」（Ampere）；但未宣布可能的持股規模。

日產表示，與雷諾的新協議將「強化結盟的連結，並為所有股東創造最大價值」。

雷諾在1999年為了拯救日產免於破產，而展開跨國結盟關係。2016年日本車廠三菱汽車（Mitsubishi Motors）加入結盟，當時由於日產取得陷入困境的對手三菱34%股份。

然而2018年聯盟的執行長戈恩（Carlos Ghosn）被捕，造成日產與雷諾的結盟關係陷入不穩。戈恩指稱，他所遭受的控訴是為了阻止他讓兩企業結盟更緊密。

雷諾與日產為了重新塑造彼此結盟關係，持續在幕後進行討論。今天這項宣布近幾個月已獲廣泛報導，因為正式宣布消息的時間已經一再延遲。

雷諾2022年11月宣布將業務分拆為二，分別是電動車新創事業「安培」，以及與中國吉利汽車公司合組的汽柴油車與混合動力車子公司。

然而，日產擔憂未來有的技術轉恐移給這家中國車廠，以及對於彼此間電動車智慧產權分享的細節存有疑慮，使得與雷諾間的談判難度增高。

分析師認為，日產與雷諾達成重新平衡雙方關係的協議，是重建彼此信任的一種方式。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1120130

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