韓國戴口罩規定 最快5月全面解禁

韓國自今天起解除室內配戴口罩義務，但搭乘大眾交通工具、出入醫療機構等高感染風險場所例外。專家表示，依目前狀況預測，例外場所的戴口罩規定最快在5月可全面解除。

韓國COVID-19特別對應團長兼國家傳染病危機應對顧問委員會委員長鄭基石（譯音）今天在中央災難安全對策本部例行記者會上做以上表示，但強調仍需待委員會充分討論、持續觀察相關資料才能決定。

韓國政府去年9月全面解除室外戴口罩義務，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反覆，加上冬季病毒好發期影響，對是否解除室內戴口罩規定保持謹慎態度，終於在今年1月宣布2階段解除配戴口罩義務，除大眾交通、醫療機構等感染高風險場所外，都不強制戴口罩。

「COVID-19仍是具危險性疾病」，鄭基石建議，除明文規定的例外場所外，民眾出入密閉、人群密集或接觸高齡者時，最好還是戴上口罩，「60歲以上確診者平均1000人中就有3人過世，80歲以上則是100人中有1人，比流感更危險，特別是對高齡族群而言」。

他說，截至今天為止，列為高風險族群的1420萬人中，近6個月內曾確診或近4個月內曾接種疫苗仍具免疫力的比例僅約6成，意指「高風險族群中約4成沒有免疫力」，呼籲民眾積極接種疫苗及配戴口罩。

韓國政府25日新公布的全國疫情風險等級，時隔13週降至「低」等級，疫情顯著放緩；韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時為止，單日新增確診降至7416例，達到去年7月底以來新低，較一週前減少1801例。

在口罩規定放寬後，確診者居家隔離規定是否解除也受關注，韓國目前仍規定確診者須居家隔離7天，有意見認為可先縮短至3天。鄭基石說，研究結果顯示，10名BA.1.1病毒感染者中就有1人在確診第8天仍有傳染力，要放寬居家隔離規定仍需要更安全證據支持。

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