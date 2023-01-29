去年12月外銷訂單恐年減3成 全年負成長幾成定局

因全球通膨升息、俄烏戰爭及中國解封過快等挑戰，經濟部預估111年12月外銷訂單年減幅將擴大到3成，且各主要貨品接單幾乎全軍覆沒，即使有去年底春節備貨及歐美消費旺季等支撐，仍難以回天，全年幾乎篤定陷入負成長。

面臨全球通膨升息、俄烏戰爭膠著、中國解封過快導致疫情升溫，以及前年同期基期過高等因素，經濟部統計處去年11月預估，111年12月的外銷訂單接單金額，將介於470億至490億美元，年減幅將擴大至30.8%至27.8%。

至於去年第4季接單表現，統計處預估為1525億至1545億美元間，單季年減幅度將為20.8%至19.7%；全年接單表現，預期接單金額介於6616億至6636億美元之間，年減1.9%至年減1.6%。

統計處長黃于玲分析，面對上述幾項大環境條件並未顯著轉好，以及110年12月基期是近年最高的1個月，直接導致去年12月外銷訂單接單減幅急遽擴大，尤其是中國近期解封後，整體疫情對其經濟與供應鏈帶來的不確定性，都是難以掌握的變數。

統計處預估，12月接單金額得超過590億美元才能維持全年正成長，金額與預期的470至490億元差距不小。

黃于玲接著指出，去年11月接單金額僅501億美元，在大環境不佳、美中科技戰持續升高的情況下，整體接單表現要突然大幅成長的可能性極低，這也是為何統計處預估去年全年表現將會呈現負成長的主因。

去年底雖有春節備貨、歐美消費旺季，以及新興科技應用持續成長等支撐，黃于玲說明，前兩者的需求仍免不了整體終端需求疲軟的影響，整體而言，上述因素的挹注力道難以抵銷終端需求造成的負成長。

對於在去年長期支撐外銷訂單表現的國際品牌手機新品上市效應，黃于玲指出，這塊的成長力道其實在去年11月就已經減弱，主要是受到中國防疫清零政策遲未解除的影響，如今又伴隨著大環境因素與整體終端需求疲軟，更進一步沖淡手機新品效應的助益。

關於去年12月各大貨品類別表現預期方面，黃于玲坦言因為廠商開始進入庫存調節期間，且還沒到底，導致整體供應鏈上下游都受到影響，預期各主要貨品包括以往表現較強的科技類貨品，料將全面持續衰退。

對於今年接單表現，黃于玲指出，根據IHS Markit先前預測，雖然112年全球經濟表現將逐漸好轉，但第1季將是全年中表現最差的一季，而外銷訂單表現與全球景氣息息相關，預期今年第1季接單表現可能成為今年最低點，後續仍須視更新資料出爐後的變化。