紐西蘭豪雨3死1失蹤 奧克蘭機場水淹膝蓋

紐西蘭最大城市奧克蘭豪雨成災，引發暴洪並迫使民眾撤離，奧克蘭機場部分航廈的積水已到達膝蓋處。有關當局今天展開清理行動，目前已知有3人罹難與1人失蹤。

路透社報導，在紐西蘭北島（North Island），人口有160萬人的大城奧克蘭（Auckland）仍實施緊急狀態。奧克蘭的北部、西北部與西部昨天發生洪災後，雨勢逐漸減緩。

上任不到一週的紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）搭乘直升機飛越奧克蘭上空，之後到淹水的房子勘災。

法新社報導，希金斯今天在記者會上說，奧克蘭降下的創紀錄豪雨造成3人死亡，另有1人失蹤。

希金斯告訴媒體，「一些地區的災情相當慘重」，他形容這次洪災為近年記憶中「前所未見」。

警方今天表示，他們在北部郊區不同地點的洪水中發現兩具男子遺體。警方說，市中心附近一棟房屋遭崩塌的土石沖垮，造成第3人罹難；奧克蘭南方社區有人遭洪水沖走，目前還有1人下落不明。

「紐西蘭先驅報」（New Zealand Herald）報導，奧克蘭總共接到2000多通需要支援的通報電話，各地共展開70次疏散行動。

突然湧入的洪水昨天把奧克蘭街道淹成河流，惡劣的天氣也導致紐西蘭最大的奧克蘭機場（Auckland Airport）關閉，部分航廈的水位都淹到膝蓋高度。機場有關當局說，今天中午前不會有班機進出。

奧克蘭降下的雨量打破紀錄，奧克蘭機場在截至今天上午9時，測得24小時累積雨量249毫米，超越1985年創下的161.8毫米。

奧克蘭機場在官網表示，預計將在下午5時開啟國際航廈讓出境航班起飛，國際入境航班將自明天凌晨4時30分起恢復運作。

受洪災影響，英國傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）原定昨晚與今晚在奧克蘭舉行的演唱會被迫取消。