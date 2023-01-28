智慧手機拚谷底反彈 研調:Q2起銷量回暖

回顧2022年，智慧型手機產業在疫情和通膨因素拖累下，通路庫存去化不易、經濟逆風衝擊銷量。研調預估，隨著通路庫存水位修正完畢，最快今年第2季銷量回暖，蘋果與三星的新機策略也動見觀瞻。

研調機構TrendForce指出，全球手機產量自2021年第3季至2022年第4季，已出現連6季年衰退；資策會產業情報研究所推估，2022年全球智慧手機市場規模為12.6億支，衰退6.8%；DIGItimes則推估2022年全球智慧型手機出貨量為11.7億支水準，年衰退達10.7%。

綜合以上研調機構調查資訊，智慧型手機產業歷經2020年疫情衝擊銷量急凍、2021年好不容易重返正成長軌道後，2022年再度跌入衰退頹勢；但隨著通路庫存水位修正完畢，最快到2023年第2季有望迎接春暖花開。

TrendForce預估，2023年第2季智慧型手機庫存可望回到健康水位，生產表現也將迎來好轉；不過，由於大環境並未擺脫通膨壓力及國際地緣政治衝突等干擾，2023年智慧型手機生產成長幅度還是受限，預估年增率僅有低個位數百分比（約1%至3%）的成長。

資策會產業情報研究所（MIC）認為，智慧型手機庫存調整預期在2023年第2季至第3季才會結束，2023年全球手機出貨量估計為13.27億支，成長率5.2%，考量到2022年基期較低，預期整體表現還是會低於2021年出貨，仍未回到疫情前水準。

DIGITIMES研究中心分析師林俊吉綜合供應鏈訊息、各區域市場狀況及觀察全球政經走勢分析，預估未來5年，疫情、烏俄戰爭、美國升息及全球通膨等負面影響將逐年減小，而5G換機潮及新興市場功能手機用戶換購低價智慧型手機的趨勢持續，市場將回到成長軌道，預估每年出貨成長率將落在2%至9%，年複合成長率(CAGR)估4.8%。

若以品牌來看，DIGITIMES預估，今年智慧型手機出貨前7大品牌排名依序將為三星(Samsung)、蘋果(Apple)、OPPO、小米、vivo、傳音及榮耀，合計出貨將達將近10.4億支，囊括全球86.4%市占。

針對果粉期盼的iPhone 15系列，市場傳聞指出，蘋果仍會維持4款新機，搭載兩款處理器做出一般與高階機種的差異。順應歐盟規定，蘋果原先的Lightning充電接頭將改用Type C，並持續精進鏡頭規格，包含主鏡頭升級到8P，以及在Pro Max搭載潛望式鏡頭。

至於全球手機市場龍頭三星將有望在2月初發表新一代旗艦Galaxy S23系列，傳聞主打夜拍變得更清晰、128GB容量退場等特色，搶攻上半年旗艦市場。三星高層更表態將「不惜一切代價製造更好的產品，企圖打敗蘋果在高階市場的地位」。

三星也預計在今年下半年推出新一代摺疊機系列，研調機構看好，在規格提升、價格更具競爭力的帶動下，2023年全球摺疊機滲透率可望來到1.8%，有機會為通膨導致消費氣氛低迷的市場，注入一股活水，進而進入主流市場。

在5G智慧型手機方面，DIGITIMES研究中心指出，2022年出貨達6.1億支，較2021年增加不到8000萬支；預估2023年至2027年5G手機出貨每年增量介於1.1億至1.7億支，至2027年5G機款出貨占比可望接近9成。

觀察5G手機，資策會資深產業分析師廖彥宜表示，5G用戶成長速度其實已高於5G手機出貨成長幅度，顯示5G手機殺手級應用尚未出現，加上手機規格重大創新減少，皆拉長消費者平均換機週期。