世上最多兔子收藏品 神秘兔窩隱身LA近郊

4萬5000多件兔子收藏品堆滿屋子，對於粉絲可以說是兔子天堂，但若不好此道，密密麻麻兔子映入眼簾，有人可能覺得「好想兔」。

上面諧音哏用來呼應這個神秘兔窩的諧音口號：歡迎光臨「世界上最兔躍的地方」（the hoppiest place in the world），這是位在洛杉磯近郊市鎮艾塔迪那（Altadena）的兔子博物館（The Bunny Museum）。

建築外觀就像不起眼的民宅，連停車場也沒有，但屋頂上巨大的白色兔子告訴來訪者，這裡是金氏世界紀錄認證世界上最多兔子收藏品地方。

女主人肯迪絲．佛雷吉（Candace Frazee）就坐在入口處招呼客人，她說是這間博物館的共同創辦人。超過24年歲月積累，她與丈夫史蒂夫．盧邦斯基（Steve Lubanski）聯手打造這一座兔子樂園，參觀門票12美元（約合新台幣363元）。

滿屋子的兔子，從茸毛玩偶、珠寶飾品、海報月曆到家庭用品應有盡有，總共4萬5000多件收藏品，包含活生生的兩隻貓與一隻兔子，全部聚集在這兩層樓的洛杉磯郊區平房內。

旅遊網站把這裡列為洛杉磯最奇怪的博物館之一。當密密麻麻兔子造型衝擊來訪者的視線時，有人覺得可愛程度爆表，有人覺得太瘋狂。

故事的起源其實很簡單。20多年前，情人節將至，男主人史蒂夫走到禮品店，挑禮物給當時還是女友的肯迪絲。他看了許多熊造型的玩偶，但自認特立獨行的他，挑選了市面上比較少見的兔子玩偶。

從此以後，這對伴侶的大小節日互贈兔子禮物，連平日也不例外。親朋好友到家裡拜訪時，看到滿屋子的兔子收藏品總是為之驚嘆，鼓勵他們要分享給更多人知道。

到了2010年，這對平凡夫妻創立的小小博物館獲得金氏世界紀錄認證，成為全世界最多兔子收藏品的地方，當時的收藏物件約2萬出頭，如今數量已經翻倍。