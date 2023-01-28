挺台國際參與 美眾議員提法案支持入IMF

為確保國際金融決策能聽到台灣的聲音，美國聯邦眾議員金映玉與葛林聯袂提出「不歧視台灣法案」，呼籲美國政府支持台灣參與國際貨幣基金（IMF）。

金映玉（Young Kim）與葛林（Al Green）提出的「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），呼籲美政府支持台灣加入國際貨幣基金、參與IMF有關台灣經濟與金融政策的定期監管活動、提供台灣民眾在IMF的工作機會，及讓台灣接受IMF技術援助與培訓。

金映玉透過新聞稿指出，作為世界第21大經濟體與美國第10大貿易夥伴，台灣理應在IMF有一席之地。長期以來，台灣的自由受壓制，被中共消音，「不歧視台灣法案」將糾正這錯誤，確保台灣聲音在國際金融決策中被聽見。她和葛林會努力爭取法案通過，「我將永遠在國會為我們熱愛自由的盟友發聲」。

葛林表示，法案要求美國IMF代表利用美方聲量與投票權，促成台灣參與並成為IMF的成員。作為世界領先的經濟體，台灣促進穩健經濟政策方面的經驗可協助IMF達成使命。台灣應在IMF有一席之地，期望法案有助實現這目標。

支持台灣加入IMF法案在2020年5月，由去年未競選連任的時任眾議員龔薩雷茲（Anthony Gonzalez）提出，2021年11月，龔薩雷茲與葛林再度提出，不過都未能在會期中完成立法。