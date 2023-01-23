73歲特力總裁也愛168斷食法 曝4養生秘訣

73歲的特力集團總裁何湯雄平日養生靠飲食，他幾乎不吃零食、不應酬外食，餐桌上也多蔬食少肉，且每餐最多七分飽。他近期跟上168斷食法，搭配散步走路，明顯感受「整個人很輕鬆自在」。

何湯雄個性開朗，說起話來聲音宏亮、體格依然精瘦健壯，看不出來年過七旬。這位以百貨貿易業起家的大老闆，近年以個人名義轉投資健康事業，許多人都很好奇他有何養生之道，在確診時、確診後如何調養身體。

「你確診過了嗎？」大概是過去一年最常見的問候語。隨著防疫常態化，多數人已對確診不再擔憂懼怕，以坦然心態面對疫情，也更重視身體狀況與調養祕訣。

回想確診過程，何湯雄受訪時說，他大約是在2022年9月時確診，當時的症狀除了喉嚨有點痛、輕微咳嗽外，都沒有太大的不適，且「在家閉關7天」，反而能利用機會沉澱一下，身心感受其實都相當不錯；期間正常飲食之外，還吃了清冠一號和潤肺的中藥，出關後感覺身體恢復良好，狀況一切如常。

何湯雄向來對養生有許多獨到的見解，以個人投資健康事業後，也變得更樂於將學習到的健康新知落實到生活中，並和親朋好友分享。

在飲食養生方面，他表示自己「吃得很清淡、很少吃紅肉，也跟上現在最流行的168；每天實行後，整個身體感覺很輕鬆，且每隔一段時間還會斷食，讓身體更乾淨舒服」。

受到許多人採用的168間歇性斷食具體作法，為「一天之中16小時禁食，並將食物集中在8小時內吃完」，也就是讓身體空腹16小時、清空腸胃並進一步分解脂肪，可望達到減肥效果，並讓身體機能恢復。

除此之外，何湯雄在飲食上有「兩不兩少」4大原則，第一「幾乎不吃零嘴」；第二，「盡量不應酬、天天回家吃飯不外食」；第三，「以蔬食為主的飲食，少吃肉」，且偏愛吃可溯源的無農藥有機蔬菜、無毒水耕生菜；第四，「少吃一點，每餐最多七分飽」，從飲食減量，尤其晚餐份量減少。

運動方面，何湯雄從小就是運動健將，初中時是棒球校隊的投手，高中之後改打網球，一直維持運動習慣，前一段時間他原本都去打高爾夫球，但後來因為容易腰酸背痛決定「封桿」；現在改成走路散步，再搭配飲食習慣的轉變，可以明顯感覺「整個人變得很輕鬆自在」。

面對過年期間餐餐大魚大肉，何湯雄也提醒民眾「飲食不過量，多吃蔬食」，尤其連假10天也要多活動、勿久坐，才能保持身體健康。