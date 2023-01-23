Apple Music中國2022年度榜 周杰倫又霸榜

Apple Music中國2022年度榜單Top10有9首為周杰倫歌曲，「七里香」摘冠；這份榜單羅列了100首熱門歌曲，其中高達62首為周杰倫作品，外界以「霸榜」形容這個現象。

Apple Music中國2022年度榜單Top10有9首為周杰倫歌曲，另一首則為陳奕迅作品「孤勇者」。這份年度榜單前3首熱門歌曲分別為「七里香」（2004年）、「晴天」（2003年）、「夜曲」（2005年）。

周杰倫歌曲在Apple Music中國年度榜單「霸榜」非僅限於去年，2021年也是這般景象，回推過去幾年皆然，這引起了中國社群熱烈討論，「為什麼周杰倫的歌可以一直霸榜」、「周杰倫為啥這麼火」、「2022年了，為什麼霸榜的還是周杰倫」。

時尚音樂人黃浩然橫跨服飾、演藝兩界，曾經從事唱片企劃製作工作，他接受中央社訪問表示，周杰倫作品把古典、饒舌、嘻哈等融合在一起，有量也有質，極具創新性、顛覆性，有時代感也有記憶點。

黃浩然分析，歷史脈絡造就台灣成為華語流行音樂產業集中地，小小島嶼卻有百花齊放音樂，包羅萬象、充斥活力，周杰倫成長在這樣的環境中；同時間則恰好是中國音樂產業斷層。

他認為，周杰倫歌曲饒富音樂實驗性、開創性，帶動民族自信也是其在中國大陸廣受歡迎原因。

黃浩然指出，周杰倫在2000年發行首張專輯「Jay」，從此開啟一個新時代，雙節棍、青花瓷、蘭亭序等詞彙寫入歌詞，他讓中國大陸聽眾感受到「我們的東西不輸人」，這些文化意象可以成為一股流行。

他說，周杰倫在音樂市場同期競爭對手是韓國音樂浪潮，他的音樂表現成就可以抗衡，也憑「不能說的秘密」橫掃韓國，歌曲內容有主張也有驕傲，有個文化標竿意義，帶動了認同和自信。

黃浩然提到，周杰倫歌曲主要聽眾為80後、90後，這些人現在就是有能力使用iPhone、付費Apple Music的人，「這些人一開始聽過周杰倫，後面再聽其他的就不習慣了」。

「這20幾年來沒有作品、沒有巨星了嗎？」這個討論經常被提起。黃浩然坦言，現在作音樂的環境講求流量，談的都是洗腦、爆紅，前奏、主歌、間奏、副歌等結構性都被打破了，往往最後卻是什麼都記不得。

他認為，周杰倫的作品在20多年後，大家仍然在聽，經過多元競爭、時間淬鍊，作品可以稱上是經典；每個時代對於經典定義不太一樣，更年輕一代的經典或可在未來看到，但「超越周杰倫，確實不容易」。

中國社交平台微博專頁「新音樂產業觀察」坐擁104.7萬名追蹤者，其在2019年有段評論寫道，「當下流行的歌曲，比如抖音神曲，跟過去的流行金曲的根本區別在於，不再是審美導向，而變成使用者行為導向」。

評論提到，一首歌能火，與其說是用戶喜歡聽，不如說是因為其符合使用者使用某個管道的行為特徵，用戶行為對於音樂的影響越來越大，「所以在這個時代，如果一個人、一首歌想火，首先需要研究的是用戶行為，而不是創作」。

中國歌迷：我的青春記憶叫做周杰倫

Apple Music中國2022年度榜單Top10有9首為周杰倫歌曲，旋律刻印在80後、90後的青春記憶裡，周杰倫音樂作品上的天馬行空和自由奔放是中國年輕人嚮往的殿堂。

26歲趙一冰來自內蒙古，曾到台北、天津、上海參加周杰倫演唱會。她告訴中央社記者，周杰倫呈現了一個反叛印象，那個反叛是不管他人雜音、不受束縛的做自己結果，在周杰倫的音樂裡聽到了「自由」。

「周杰倫對我來說是一個反叛的象徵，他做他想做的音樂，不在乎他人看法；內地小孩大多生長在較為規矩、較受約束的環境裡面，至少我可以從自己選擇的音樂裡面去找到一塊自由土壤」，她說。

周杰倫在2000年發行首張專輯「Jay」，1997年出生的趙一冰在國小5年級甫與周杰倫的音樂有交集，楔子起於一個喜歡的小男生用鋼琴彈了「菊花台」，這首歌出於周杰倫2006年專輯「依然范特西」。

她說，在初中、高中時期，耳朵都被周杰倫音樂占滿，那是最可以挖掘一名歌手和自己生命交會的時候，後來也有聽過其他中國大陸歌手的歌，卻沒有繼續探究的熱情。

同個時間點，趙一冰身邊的朋友大多沉浸在韓國娛樂圈、歐美音樂，「我則停留在周杰倫身上，那是青春記憶裡的一塊」。

趙一冰最喜歡「流浪詩人」這首出自「魔杰座」專輯的作品，裡面有閩南語歌詞。她說，台灣音樂關注個人感受，談人生困頓也談自我探索，不是只有風花雪月的愛情，例如周杰倫作品「止戰之殤」訴求反戰爭、「梯田」提醒自然保護。

趙一冰曾經因為交換學生計畫在台灣住了半年，期間恰好跟上周杰倫「地表最強世界巡迴演唱會」，她說，可以明顯感受到周杰倫在台北唱歌最為放鬆、自在。

因為周杰倫關係，她也接觸了「康熙來了」、「小燕之夜」等綜藝節目，在台期間特別喜歡台大、師大一帶獨立唱片行，買了好多專輯唱片，包括台灣樂團草東沒有派對。

她說，台灣音樂可以表現得非常個人，這是生長在強調集體主義的環境裡所沒有的強烈，周杰倫槓上狗仔、不管樂評負面批評等做自己的表現都是一種自由的呈現，「這給了我一個信念，讓我相信我也可以追尋那份自由—逃脫實際生活中不喜歡部分的自由」。

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