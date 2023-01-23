美眾院外委會主席：烏克蘭淪陷中國將攻台

美國共和黨籍的眾議院外交事務委員會主席麥考爾接受媒體訪問說，可能需要說服共和黨內部分成員以瞭解美國繼續援助烏克蘭的必要性，因為烏克蘭一旦淪陷，中國就會入侵台灣。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，麥考爾（Michael McCaul）今天受訪，試圖平息有關新的眾院共和黨多數派不太可能資助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的外界臆測。

麥考爾指出，可能需要說服共和黨內的部分成員，好讓他們瞭解美國持續支援烏克蘭的必要性。

他在CNN談話性節目「美國國情」（State of the Union）表示：「我們必須教育我們的黨內成員。我認為他們不太明白這事情的嚴重性。」

麥考爾說道：「如果烏克蘭淪陷，中國的習近平主席會入侵台灣。就是俄羅斯、中國。伊朗正在克里米亞（Crimea）部署無人機，而北韓正向俄羅斯支援部署火砲。他們必須瞭解狀況。」

「而且他們談論美國的邊界問題，其實一點都不互斥，我們可以兩者兼顧，我們是一個偉大國家。」

眾議院新任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在獲選為議長之前，他曾於去年10月表示，如果共和黨奪下眾議院多數席次，他們可能會撤銷對於烏克蘭的資助。

但發表前述言論後，麥卡錫仍在幕後運作並向國家安全部門首長保證，他並不打算放棄援助烏克蘭，只是呼籲加強對於任何聯邦預算的監督。