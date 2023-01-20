「樂訪台灣」2/5起TaiwanPlus首播

菲律賓、泰國、印度及台灣聯合製作生活風格節目「Love Fun Taiwan樂訪台灣」，完整13集2月5日起在台灣唯一全英語頻道TaiwanPlus首播，透過不同影像美學風格詮釋台灣美。

TaiwanPlus發布新聞稿表示，製作人李蕙聯合3國導演，以不同影像美學風格分別各自錄製4集，並共同製作1集。菲律賓CNN、泰國TV5和印度ZeeTV於台灣春節檔分別接力播出。

TaiwanPlus執行長余佳璋表示，希望透過節目播出，讓世界更欣賞台灣文化美。

「樂訪台灣」拍攝題材包括台灣原住民捕魚、射箭、陣頭、布袋戲、溫泉及賞鯨等，各國主持人各有觀察台灣的角度，如主持人費南德茲 （Rovilson Fernandez）敏銳發現台灣多元文化融合的可貴；被粉絲視為流行時尚女神的瓦萊麗（Valerie）認為台灣是她心中最親密的時尚之都。

來自泰國的Yepun Thanat Thanajirachai視台灣為傳統和創新完美融合，而印度寶萊塢（Bollywood）演員Pooja Bhamrrah說，終於可理解為何大家會說：「人，是台灣最美麗的風景。」

「樂訪台灣」完整節目內容2月5日起於TaiwanPlus官網（https://www.taiwanplus.com） 上線，供全球觀眾收看，詳細播映資訊也可參考Love Fun Taiwan的社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁。