台銀：金兔年 金價有望挑戰2,000美元

台銀：癸卯兔年金價且戰且走 有望挑戰2,000美元

2022年黃金價格「超漲又超跌」，台灣銀行貴金屬部經理楊天立認為，受美國貨幣政策、經濟前景、地緣政治3大不確定因素影響，2023年金價依然是在十字路口「且戰且走」，在避險需求支撐下，金價不排除站上每盎司2000美元。

回顧2022年金價走勢，有黃金王子之稱的楊天立表示，2月下旬俄烏戰爭爆發，市場反應激烈，帶動金價站上每盎司2070美元的年度最高點，雖然這一「超漲」價格僅曇花一現，但由於地緣風險、通膨預期心理還在，支撐金價維持在1900美元左右。

時至4月，美國聯準會（Fed）為打擊通膨，貨幣政策轉鷹，美元指數走高，使黃金市場面臨大量資金撤出，楊天立指出，這在ETF市場以及衍生性商品市場尤為明顯，金價前景轉為悲觀，並跌至1800美元以下，更在9月、10月、11月，3度出現1614美元左右的「超跌」價位。

不過，在聯準會11月宣布升息3碼後，金價吹起反攻號角，楊天立表示，一個月內漲近200美元、速度之快，顯示市場解讀美國升息走入尾聲，年末金價進入盤整觀望，若從技術分析來看，市場心態偏多。

2023年開年金價走揚，1月上旬來到1860美元，楊天立解讀，這意味去年9月至11月打了3隻腳，底部正式形成，預估今年上半年金價將迎來一波反映風險以及美元強勢到盡頭的上漲，首要任務得先站穩1870至1880美元，就有望上攻1960至2000美元區間，但接下來就是「且戰且走」。

楊天立表示，今年短期重要觀察點是美國貨幣政策走向與美元走勢；若聯準會如市場預期地在第1季結束升息，雖可解除金價壓力，由於金市已先行反映，料金價不會因此受到激勵，但如果第2季繼續升息，金價將面臨下跌壓力。

同時，他認為，如果美元指數跌破100，金價可望上漲；若美元指數撐在100以上，上漲空間則相對有限。

中長期來看，楊天立指出，通膨回落程度與經濟將軟著陸或硬著陸，都尚未明朗，俄烏戰爭外溢效應、美中兩大集團角力等地緣政治問題，也依舊是今年一大不確定性，而這些風險事件的後續發展，都將左右今年金價走勢。

楊天立表示，若通膨趨緩但仍維持高檔、經濟出現衰退，避險需求有撐，金價有機會站上每盎司2000美元；但外資喊出的3000美元、4000美元價位，是對風險事件持非常悲觀的看法、比如停滯性通膨，發生機率不大。

面對風險罩頂的2023年，楊天立建議投資人，將資產配置中黃金水位拉高至1成左右，「只要有任一個不確定事件爆發，重點就不是金價漲的問題，而是手上只有股債的問題」。