低軌衛星補電信覆蓋率 國外需求高於台灣

烏克蘭成功使用低軌衛星突破俄羅斯戰爭封鎖，讓世人在5G起步之際，對低軌衛星寄予厚望；但專家直言，台灣行動通訊覆蓋率高，一般消費者還用不到低軌衛星，國外地廣人稀區域有迫切需求。

雖然世界各國正積極發展5G行動通訊，但5G基地台覆蓋率仍然不足，即便低軌衛星在俄烏戰事打響名號，讓市場關切低軌衛星是否有補5G不足的可能；但研調機構DIGITIMES研究中心分析師黃雅芝接受電訪表示，低軌衛星現階段不會成為5G行動通訊市場的輔助功能，第3代合作夥伴計畫（3GPP）的5G規範中，尚未納入衛星通訊標準。

黃雅芝指出，以台灣的生活體驗而言，光纖和行動通訊覆蓋度非常充分，目前確實也難以想像衛星通訊應用場景；從產業的角度來看，台廠的商機不在台灣，而是在海外市場，如遠洋漁船之間的通訊，飛機或郵輪通訊，還有海上開採石油平台等。

她解釋，美國很多郊區民眾使用衛星電話，主因根本沒有行動電信商願意去郊區建置基地台，提供服務，當地民眾只好依賴衛星通訊，每月支付高達100美元的衛星通訊月費；由於衛星通訊建置和維護成本高，但使用人數有限，所以收費不可能便宜。

她直言，如果沒有強烈需求，且在僅有少數廠商可選擇下，就算收費再便宜，一般民眾也不見得會想使用衛星通訊。

鐳洋科技主管接受採訪表示，台灣行動通訊服務覆蓋率高，大概只有登山活動較有使用低軌衛星的機會，例如在山間手機訊號無法到達的地點，若有緊急需求，可透過衛星電話與外界聯絡。

另外，一般民眾在搭民航機的10幾小時過程，若不想與外界斷絕聯絡，因智慧手機無法正常使用，只能付費透過航班上的Wi-Fi連線，而飛機上的Wi-Fi即是透過低軌衛星傳輸訊號。

不過，鐳洋主管坦言，台灣低軌通訊業者的市場主要還是在國外。鐳洋科技主管說，美國、中國幅員遼闊，有很多地廣人稀的地方，如沙漠或草原，在沒有行動通訊基地台訊號覆蓋的情況下，只能透過低軌衛星撥打衛星電話或上網；另外，美國還有不少大型農場，也可透過低軌衛星訊號管理放牧的牲畜。

鐳洋主管認為，以台灣業者的實力，發射大型衛星恐怕已落後國外廠商，但小型的「立方衛星」，體積只有一點點大，功能卻相當多，台灣業者還是很有機會搶占市場。

不過，國際衛星業者鎖定低軌衛星市場，發射的大型衛星所需的零組件，台廠目前也在地面接受設備零組件市場占有一席之地。