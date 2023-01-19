莫瑞晉澳網第3輪 女單第2種子加博出局

英國網球老將莫瑞今凌晨擊敗澳洲希望科基納基斯，激戰5盤後晉級澳洲公開賽男單第3輪。女單方面，第2種子加博在澳網次輪爆冷輸球，成為最新一位提前出局的種子選手。

法新社報導，莫瑞（Andy Murray）今天在墨爾本瑪格麗特球場（Margaret Court Arena）先失2盤後再連追3盤，最終以4比6、6比7（4比7）、7比6（7比5）、6比3、7比5，逆轉擊敗澳洲選手科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）。

這場長達5小時45分鐘的比賽是莫瑞生涯耗時最久的一場，比賽結束時已過了當地時間凌晨4時，觀眾們吵鬧卻又疲憊不堪。

35歲的莫瑞曾是世界球王，第3輪將對上第24種子、西班牙選手包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut）。

女單方面，世界排名第86的捷克選手萬卓索娃（Marketa Vondrousova）在昨天澳網第2輪比賽，以6比1、5比7、6比1力克突尼西亞好手加博（Ons Jabeur），比賽歷時1小時41分鐘。

23歲的萬卓索娃2019年世界排名高居第14，之前因傷導致左手腕得接受手術，現正逐漸回歸。

萬卓索娃第3輪將對上捷克同胞、世界排名第82的弗魯維爾托娃（Linda Fruhvirtova）。

加博首輪以7比6（10比8）、4比6、6比1勉強淘汰斯洛維尼亞對手齊丹塞珂（Tamara Zidansek），但她當天一再出現非受迫性失誤。