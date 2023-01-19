超任世界登陸好萊塢環球影城 2/17開幕

任天堂（Nintendo）在日本以外的首座主題樂園下月將在美國加州開幕，時間點就落在好萊塢動畫片「超級瑪利歐兄弟電影版」躍上大銀幕的數週之前。

法新社報導，超級任天堂世界（Super Nintendo World）將坐落好萊塢環球影城（Universal Studio Hollywood）；在這座主要以影視題材元素為基礎打造的遊樂園中，還有「水世界」（Waterworld）和「哈利波特」（Harry Potter）等熱門園區。

然而，隨著電玩遊戲產業規模超越電影，為吸引遊客，遊樂園業者在互動體驗方面下了更多功夫。環球影城與任天堂攜手合作，重磅打造「超級任天堂世界」主題樂園，讓粉絲既興奮又期待。

加州的超級任天堂世界將在很大程度上呈現與大阪環球影城如出一轍的設計，包括透過擴增實境（AR）裝置，讓遊客體驗刺激又好玩的瑪利歐賽車（Mario Kart: Bowser’s Challenge）。

玩家將在真實佈景環繞的賽道中體驗賽車，還能瞄準並發射虛擬砲彈，攻擊虛擬實境中的反派角色。

此外，戴著「能量手環」的遊客還能玩些小遊戲，蒐集金幣和圖章，以獲得與邪惡的庫巴Jr.（Bowser Jr.）進行「最後決戰」的資格。

環球影業研發部門環球創意（Universal Creative）副總裁柯爾菲諾（Jon Corfino）說：「這是一種終極遊樂場。」

「我們以電影專營權聞名，這些電影場景非常棒，讓人身臨其境。遊戲則是另外一回事。」

「我們從事娛樂的方式本身也在不斷發展…娛樂並非一成不變。」

任天堂的粉絲已開始湧向好萊塢環球影城。上週有消息傳出，新遊樂設施正進行試營運，以解決任何技術故障問題。

打扮成瑪利歐的遊客穆帝朱瑪（Carlos Moctezuma）說：「來到這裡，我感覺童年記憶中的畫面彷彿成真了。」

好萊塢環球影城的超級任天堂世界預計將在2月17日正式開幕，屆時遊客將被裝扮成瑪利歐、路易吉和碧姬公主的演員包圍，周圍則有瑪利歐的坐騎兼好夥伴綠色生物「耀西」、食人花和蘑菇類生物「栗寶寶」。

第3座任天堂主題樂園預計稍後將登陸佛羅里達州的奧蘭多環球影城。

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