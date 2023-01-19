看好日本經濟 瑞銀估日圓年底升達120

日本央行按兵不動，一度讓日圓短線急貶，不過瑞銀財富管理投資總監辦公室今天表示，日本經濟基本面持續改善，看好日圓匯價走升，因而上調今年日圓兌美元預測值，估下半年可望升抵120價位。

日本央行政策會議召開之前，市場猜測10年期公債收益率上限將會調高至1%，沒想到日本央行決定按兵不動，昨天宣布維持收益率上限於0.5%，日圓兌美元一度急貶，但之後反彈。

瑞銀今天發布新聞稿指出，日銀總裁黑田東彥表示需要更多時間評估上次修正的效果，他並堅持目前的政策可持續；儘管日本央行未有進一步舉動，瑞銀認為外匯市場將繼續猜測10年期收益率上限最終會上調至1%，因為日本經濟基本面持續改善。

瑞銀同樣看好日本經濟回溫，認為日本貨幣政策正常化的速度比當初預期快得多，使日圓加快升值，因而將今年3月、6月、9月及12月的日圓兌美元預測值分別從原來的140、135、130、125，上調至125、122、120和120。

瑞銀進一步說明，調高日圓預測值，是因為看到天然氣價格放緩，有助於改善日本貿易收支，而且日本對國際遊客重新開放，特別是來自中國的旅客，將挹注服務貿易表現。

此外，隨著未來幾個月遊客人數上升及春季上調工資，瑞銀預計日本今年通膨保持在3%至4%的區間；有鑑於此，市場認為日本央行會再次採取行動，預期心理料將促日圓續升。

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