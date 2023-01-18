電信業兩大合併案拍板 消費權益藏3大隱憂

NCC拍板兩大電信合併案通過，但消費者權益潛藏3大隱憂，第一，審查過渡期小業者客訴量大增；第二，繳回超標頻寬恐有網速變慢疑慮；第三，市場競爭是否轉弱，也讓消費者憂心。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天正式拍板兩大電信合併案「台台併」、「遠亞併」通過，國內電信產業走向整合，預料從3G時代存續至今的5大電信，將再次重回「三強鼎立」局面。

探究背後原因，電信是重資本的產業，頻譜資源左右行動網路品質的優劣，而國內市場小卻有5家業者，造成頻譜標金動輒飆上新台幣千億元天價，後續還有網路建設與設備攤提等沉重負擔，用戶數規模只有200多萬的台灣之星、亞太電信不堪負荷、這8、9年來合計累積虧損超過800億元，只能尋求合併，黯然退出市場。

而市場走向新三雄時代，對消費者權益恐藏著3大隱憂，第一，主管機關審查期長，小業者用戶權益恐受損；第二，NCC要求業者繳回超標頻譜，期間是否影響用戶網速；第三，少了破壞價格的小業者，市場競爭強度是否因此大幅削弱。

首先，兩宗電信合併案審查時間大約近一年，後續還有公平會、證期局等關卡待推進，在「妾身未明」的情況下，台灣之星、亞太電信管理階層都坦言「很難做決策」，營運負擔也越來越重，自然難以高標準維護網路通訊品質，是否影響消費者權益，從數據「可見一斑」。

根據NCC跟電信消費爭議處理中心統計，去年前11月電信業行動通訊申訴數為5581件，和前年相比年減11.5%，只有亞太電信、台灣之星仍年增12%、27%。

「NCC審議時間太長、根本是凌遲既有用戶權益」，產業界人士對中央社記者如此表示，他說，虧損連連的小業者不可能再多花錢建設、員工又持續離職，人力、門市都減少的狀況下，維運當然出狀況，其實都是消費者在承擔。

不過，NCC強調，審查時間其實不到一年，且過程審慎、程序完備。

第二，NCC要求兩業者繳回超標頻寬，而台灣之星總經理賴弦五先前曾在公聽會上表示，如要繳回900MHz頻段部分頻譜，不僅是頻率資源浪費，恐嚴重減損台灣之星使用品質，「速度會比3G還要慢，將侵害消費者權益」。

網速是否會變慢，NCC表示，已要求存續公司對被合併一方用戶提供無差別服務，用戶可用到兩方的頻率資源，對用戶權益不應有影響，且就像遠傳和亞太電信合併之後透過頻譜上互補，將能發揮綜效，達到雙贏效果。

但業界人士則指出，用戶網速是否受影響，還取決於雙方網路整合成效。台灣之星也透露，整合過渡期實際上不到一年的時間，實務上執行困難，也恐無法完整顧及用戶的權益。

第三，合併案最終通過後，消費者最擔憂的是少了提出破壞性價格的小業者後，未來電信資費將居高不下。對此，NCC提出只要既有用戶願意，到明年底前都可以原資費續約，藉此保障台灣之星與亞太電信合計共476萬用戶權益。

對於市場競爭未來是否會削弱，電信三雄高層都一致拍胸脯保證「競爭會不減反增」，中華電董事長謝繼茂點出，3家規模差不多大，合併後競爭會更激烈，但資費價格會趨向穩定，會朝網路品質、涵蓋率方面的品質競爭，將市場帶往往好的方向發展。

賴弦五則認為，電信資費將隨著5G普及率而逐漸下降，不須過度擔心資費居高不下的問題。亞太電董事長陳鵬則表示，未來資費不至於高不可攀，一定會有多元資費方案，而隨著電信業頻譜競標強度下降後，將有利經營者成本減輕，可望回饋在價格上，「但低價吃到飽的生態並不健康，盼回歸使用者付費機制」。

業界人士認為，電信產業過去有「499之亂」的前車之鑑，未來三大業者在發動價格戰前，都會相對保守與收斂，「消費者若只把低價視為產業競爭與否的標準，恐怕會大失所望」。

而NCC表示，台灣大及遠傳電信都有引入行動虛擬網路營運商（MVNO）的意願，以維持市場競爭開放；然而電信高層私下坦言，中華電信已引進「無框行動」，對於其促成市場競爭效果則要打問號。

此外，兩大電信合併案邁向二合一階段時，恐怕還會有加值服務整合、門市據點整併等「亂象」，將使消費者無所適從，3C部落客林小旭就提醒，台灣大哥大合併台灣之星後，會不會提供台灣之星用戶VoWiFi服務，或是亞太電OTT訂閱的移轉問題遠傳是否承接，這些都有賴業者未來釋疑；而5大電信走向電信新三雄後，到底對消費者是福音還是市場競爭的休止符，各界都會持續關注。

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