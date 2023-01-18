陸將推「強國交通」出行平台 涵蓋陸海空

中國將推出首個國家級交通出行平台「強國交通」，涵蓋陸、海、空，可叫車和預約貨運，官方表示已接入數十家網約車運力公司，未來預計接入運力將占市場全部運力的90%以上。

陸媒工人日報報導，中共中央宣傳部主管的「學習強國」平台推出「強國交通」應用界面。「強國交通」首頁規劃有「約車」、「貨運」、「公路」、「鐵路」、「水運」、「航運」等6大服務門類，以及維修、保險、油卡優惠等配套服務。其中，「約車」又分為「打車」（叫計程車）、「助老約車」兩種。

報導說，「強國交通」已在16日完成內測，進入上線倒計時。

項目組負責人說，「強國交通」是「學習強國」學習平台與相關部門聯合打造，正式上線後，將率先為「學習強國」學習平台的註冊用戶提供叫車服務。

報導說，基於網上叫車行業一度存在的無序擴張和數據安全問題，「強國交通」秉承數位惠民和安全可控的原則，成熟一項、上線一項。

「強國交通」還將為重點央企、國企等企事業單位員工提供定製化出行服務，「最大程度保護用戶數據安全與個人隱私」。

報導說，「強國交通」已納入數十家網路叫車公司，運力較為充足、車型較為豐富，目前仍在增加運力聚合，預計接入運力將占市場全部運力的90%以上；正式上線後也將適用微信、支付寶、抖音等平台。

「強國交通」完成內部測試的1月16日，正是中國最大的網路叫車平台滴滴出行被官方強力監管告一段落、獲准恢復新用戶註冊之日。目前尚不清楚「強國交通」整合多家業者後，對各網路叫車平台的發展影響。

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