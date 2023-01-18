台北電玩展2/2登場 250款遊戲展出

2023台北國際電玩展（TGS）將於2月2日至5日登場，匯集來自25國275家廠商，包括250款遊戲及主機大廠、硬體、電競周邊等展出，今年由慶祝十週年的神魔之塔包下最大展區，國內廠商以參展B2B商務區為主。

主辦商台北市電腦公會今天舉行展前記者會，多家廠商率先預告台北電玩展特別節目內容、代言人、展場設置及紀念品等各項活動情報。將有重量級遊戲製作人跨海來台、未上市遊戲的現場獨家實機試玩等精彩活動。

電腦公會表示，睽違兩年回歸實體的商務區與APGS亞太遊戲高峰會，將於2月2、3日舉辦，受惠邊境解封，商務區海外參展商翻倍成長，有來自日、韓、新加坡、馬來西亞的海外協會組團來台展出，國內廠商包括智冠、網龍、大宇資、弘煜科、真好玩等都將參加B2B商務區。

APGS則邀請到來自NVIDIA、Ubisoft等知名大廠的專業人士，還有台產3A級獨立遊戲開發者、曾入圍葛萊美獎的音樂人等，延續元宇宙議題，再次開辦主題論壇，邀請業界人士現場對談。

此次將有台灣微軟Xbox、任天堂Nintendo等廠商參展，電腦品牌技嘉AORUS與遊戲商CAPCOM攜手合作讓玩家現場體驗最新電競利器。現場也展出250款遊戲，其中有多款新遊戲將於展場陸續釋出最新訊息。

商務區則有24國136家海內外業者參與，包括台灣的上市櫃公司、海外知名遊戲發行商、金流服務、美術與音效製作、雲端整合業者等，展出內容涵蓋完整遊戲產業鏈，商務參觀登錄系統自開放至今已有25個國家地區的專業人士，預計來台參與商務交流。

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