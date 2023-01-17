美學者：「矽盾」不存在 反引中侵台

前美國副國家安全顧問博明今天表示，他認為台灣半導體產業非但不能成為防衛台灣的「矽盾」，反而是北京想侵台的導因，因此美國提升半導體產業市占率，有助降低北京侵台動機。

博明（Matt Pottinger）現為美國智庫保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）中國項目主席，他今天在小型視訊記者會上表示，中國國家主席習近平試圖對其他國家施以「宰制性經濟戰略」，其中半導體研發製造是中共想染指的核心領域，這在中國的第14個五年規劃中清楚可見。

博明表示，儘管中國企圖施壓時會以防禦性詞藻包裝，但任何有軍事經驗的人都知道，「所謂防禦性和攻擊性武器經常指的是同一套」，中國想控制半導體產業，如此就不必再仰賴台灣或美國進口，還可進一步利用半導體產業進行全面性滲透。

博明指出，目前生物科技、人工智慧等所有關鍵科技產品都需用到半導體晶片，中共曾公開揚言盼獨占全球8到9成的半導體市場，因為這樣中共就可輕易將其他國家當作「人質」，正如中共近來利用掌握澳洲經濟市場，迫使澳洲政府做出政治讓步一樣。

博明表示，基於此，美國跨黨派共識都認為，絕不能讓中國獲取這樣的控制力，否則將製造極大風險，拜登政府實施晶片出口管制對遏止中國野心有很大幫助，另一個一體兩面的措施是，美國必須積極提升自身的半導體產能，目的是要讓北京三思，即使攻占台灣，也不能獨占全球半導體市場。

博明表示，他和美國國安圈多數人都認為，美方增加半導體產業能量是一個好的戰略，實際作法是透過和台灣產業合作，在美國成立一些小型的高端半導體生產聚落，美國有很多先進的半導體企業，台灣的台積電等公司更是半導體領域龍頭，台美在半導體領域合作，有助創造一個更能嚇阻中國侵台的全球經濟體系。

博明表示，他在台灣常聽一些公眾人物提起「矽盾」概念，認為半導體產業可以避免中國侵台，「我認為這種觀點很瘋狂」。他不認為有矽盾這種東西存在，中共政治宣傳的論調也恰相反，中共想藉侵略控制台灣半導體產業。

博明說，如果中共真的侵台並掌握半導體產業，台灣的半導體製造能力很快就會被摧毀，或因出口限制，立刻降低產能，美國和台灣要做的是嚇阻入侵，消除那些癡心妄想（delusional thinking），讓中國了解無法靠入侵台灣取得半導體主導地位。

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