春節連假前要拿到新護照 最後申請日1/18

春節寒假搶辦護照人潮多，領務局副局長陳尚友今天說，因20日到29日放假，民眾若要在這段時間出國，領務局雖開放到19日下午5時，但護照需要製發工作天，最慢申請日是1月18日。

領務局日前宣布，從1月3日起，製作核發護照天數從原本4天延長至6天，有急需者仍可另外繳費申請速件辦理；最快可提前5個工作天領取，將加收新台幣900元速件處理費。

外交部今天舉行例行記者會，陳尚友出席報告時表示，春節將至，從1月20日到1月29日放假，這段期間要出國民眾相當多，記得檢查護照效期是否有6個月以上，少於6個月要趕緊辦護照。

陳尚友說，領務局開放時間到1月19日下午5時，但護照需要製發工作天，所以最慢申請日期是1月18日，1個工作天可完成；假設已經辦護照也要記得領，實務上發現有民眾辦完忘了領，延誤出國時間。

關於出國準備，陳尚友表示，建議民眾辦理海外旅遊保險，包括意外就醫、疾病就醫、緊急救援服務等，保障旅外期間安全，節省額外財務負擔；也可加入領事事務局官方LINE帳號，獲取旅遊警示、急難救助方式等服務，並可搜尋駐外館處；另可進行「出國登錄」，例如俄烏戰爭時，就曾藉此管道聯繫旅外民眾。

陳尚友說，雖然領務局在桃園機場有辦事處，主要任務是緊急聯絡中心，但過去有民眾濫用資源到那邊辦護照；假設民眾忘記辦護照、護照過期，是因旅遊、經商、探親等事由，會被婉拒；但如果有親友不幸需要急難救助來申辦，將依照SOP緊急核發護照。

陳尚友表示，民眾若在港澳地區發生急難救助事件，因為事權管轄是由陸委會負責，請民眾向陸委會通報。

申請疫苗數位證明方面，陳尚友指出，這跟領務局資料的自動交換機制沒有同步完成，民眾申請疫苗數位證明時，要提早辦護照，領到護照的第2天再申請疫苗數位證明，才會跟新護照的號碼一致，減少不必要困擾。