台股成交逾5億元大戶 去年Q4跌破2,000人

台灣證券交易所今天公布，台股單季成交金額新台幣5億元以上大戶，2021年第二季衝到5,990人新高，但2022年前三季單季僅維持2,000多人，第四季更降至1,992人，為2020年第三季以來首次跌破2,000人大關。

證交所發布新聞稿資料顯示，台股單季成交金額5億元以上大戶，在2021年第二季達5,990人，第三季5,309人，但第四季降至3,791人。

證交所指出，2022年第四季成交值5億元以上自然人1,992人，成交值1億元至5億元自然人1萬7,410人，成交值1億元以下自然人367萬5,196人。

證交所統計，2022年12月成交量週轉率8.17％，較11月的8.4％降0.23個百分點；12月當沖成交值占比39.1％，較11月的40.92％下滑1.82％；12月平均每日當沖戶數8萬7,049戶，較11月的9萬3,139戶下降6,090戶。

2022年12月ETF（指數股票型基金）成交值占比5.04％、自然人成交值比重56.17％、外資成交值比重32.5％。

2022年12月有交易戶數245萬241戶，較11月的246萬2,329戶減少1萬2,088戶。

不過，2022年12月定期定額投資金額57億5,106萬2,407元，較11月的55億2,894萬216元增加2億2,212萬2,191元。

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