最難畢業季 北京清華應屆生近8成續升學

北京清華大學、上海交通大學、吉林大學等多所大學發布2022年畢業生去向報告。資料顯示，清華大學應屆大學畢業生升學占比高達79.6%，高於過去兩年；出國（境）深造比率較疫情前大降。

北京清華大學2022年畢業生就業質量報告顯示，這屆畢業生（含大學、碩士、博士）共計8003人，其中本科（大學）生3197人（39.9%）、碩士生2657人（33.2%）、博士生2149人（26.9%）。

截至2022年10月底，北京清大2022年畢業生選擇國內深造比率28.3%，出國（境）深造比率7.1%，簽三方就業比率52.5%，靈活就業比率10.1%。單看大學生選擇繼續升學、深造占比，高達79.6%，較2021年（76.6%）、2020年（76.3%）來得高。

北京清大這屆畢業生出國（境）深造比率7.1%，較COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前、2019年大減8.2個百分點；2018該校年應屆畢業生出國（境）深造占比達16.5%。

中國青年報16日報導，為了應對嚴峻複雜就業形勢，教育部及有關部門全力開發落實政策性就業崗位，以政策性崗位的吸納作用，力求穩住大學畢業生就業基本盤。

報導指出，截至2022年11月30日，上海交通大學（含醫學院）校本部2022年畢業生赴國防科技單位及部隊就業人數373人，各省分錄取定向選調生人數230人，赴中西部及東北地區就業人數482人。

吉林大學2022年畢業生共1萬7373人，截至2022年8月31日，整體畢業生畢業去向落實率85.86%。大學生畢業去向落實率83.69%、升學率43.38%；碩士畢業生畢業去向落實率88.90%、協議和合同就業率65.69%、升學率10.65%。

根據「教育部辦公廳關於進一步做好普通高校畢業生就業統計與核查工作的通知」，官方從2021年起將就業率改為「畢業去向落實率」，包括協議和合同就業率、創業率、靈活就業率及升學率。

報導提到，愈來愈多畢業生選擇紮根西部、基層，西安交通大學2022年畢業生整體就業率98.66%，前往中西部就業人數占比59.52%。

學科專業特色明顯的大學畢業生流向有更為清晰傾向。北京郵電大學畢業生主要就業流向為通訊、資訊科技、金融、航天軍工等重點領域；北京第二外國語學院2022年畢業生出國（境）深造人數330人，前3大留學國家分別為英國、美國、日本。

中國2022年大學畢業生人數達1076萬人，較2021年增加167萬人，規模和增量均創史上新高，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊就業市場，這波畢業生被稱為「最難畢業季」，求職環境競爭激烈。