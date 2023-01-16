大巨蛋壓力測試 蔣萬安：邀成棒隊比賽

大巨蛋壓力測試 蔣萬安：邀成棒隊比賽並調整

台北市長蔣萬安今天視察大巨蛋表示，在正式啟用前的壓力測試，預計邀請成棒隊比賽，並透過球員反饋調整場地，首場正式比賽則以本土為主。

大巨蛋防火避難及排煙審查已取得內政部正式認可函，蔣萬安與副市長李四川今天視察工程進度，會後媒體聯訪問及施工後續及首場比賽等議題。

蔣萬安說，感謝內政部幫忙讓北市取得許可，會要求遠雄按圖施工，勘驗後等一切符合法規才會發使用執照。

至於壓力測試，目前規劃邀請成棒隊比賽，透過球員反饋調整場地，例如淺色座椅是否會影響球員找球的視線、會不會反光等；正式比賽也會以本土為主。

由於蔣萬安特別提到淺色座椅會把球「吸掉」的問題，媒體追問若真如此，座椅是否要全換掉？費用要由遠雄負擔？蔣萬安則回，就要看如何改善，重點是不要讓球員受傷。

蔣萬安說，遠雄表示只要觀眾入座就可避免淺色座椅「吸球」，但不可能場場比賽都座無虛席，大巨蛋觀眾數又多，一定會有空位；此外，球員休息室旁的座椅內視野不佳、看不到內野，要求遠雄就這些問題再研議改善，須從球員及球迷角度出發，不要只顧及演唱會。

另外，媒體提問，蔣萬安被批對市政不熟、重要裁示都給李四川去做，是「小孩開大車」。

蔣萬安表示，李四川優秀、有經驗又努力，彼此合作無間，市府是一個團隊，會全力推動市政，不受外界影響。