環球時報：日本「拖歐入亞」牽制中俄

中國官媒環球時報引述分析說，日本首相岸田文雄近期訪問歐美5國，深化與美國同盟關係及和法義英3國的安全合作，意圖藉此發展軍事力量，並「拖歐入亞」借助歐洲國家牽制中國和俄羅斯。

環時今天的報導指出，岸田文雄於9日到11日先後訪問法義英3國，重點議程是安全合作。他訪問法國時，日法領導人承諾加強兩國在印太地區安全事務上的夥伴關係，決定進行聯合軍事演習，計劃今年上半年舉行日法外交國防2+2會議。

日本首相岸田文雄會晤義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）時，雙方確認兩國關係提升到戰略夥伴關係層次，並決定舉行日義外交和國防磋商。

岸田文雄訪問英國後，日英簽署「互惠準入協定」，允許兩國在對方領土部署軍事力量。這是日本首次與歐洲國家簽署此類協定。

報導引述黑龍江省社會科學院東北亞戰略研究院首席專家笪志剛表示，岸田文雄此次訪歐的重要目標，是將歐洲勢力引入亞太地區，形成日美安保同盟、日美韓安全合作、美日印澳「四方安全對話」之外的另一層安全機制，以此牽制中俄。

中國社會科學院日本研究所研究員呂耀東表示，現在日本與西方關係的一大特點，就是在日美同盟的基礎上，日本培養與北大西洋公約組織（NATO）成員國之間的關係。

他表示，從日本與義大利、英國共同研發下一代戰機可以看出，日本與歐洲國家在安全層面的合作已從意向發展到落實階段。

報導形容，「慫恿」歐洲國家加大力度參與亞太地區安全事務，是日本近年來的戰略之一。

中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，亞太地區在全球戰略格局中的地位越來越重要，而日本在亞太安全秩序的重構中作用「獨特」，一方面在戰略上跟美國走，另一方面在美國及歐洲如何在亞太地區進行戰略布局上，日本又起到「牽線搭橋」的作用。

對於日本企圖組織對中國包圍，中國應如何應對，李海東表示，中國首先要保證經濟穩步繁榮的態勢不變、社會秩序不亂、強化內部凝聚力等，其次需要積極主動與更多國家間展開更緊密合作，包括與美國的盟國尤其是歐洲國家，以保證在發生衝突時，歐洲國家能夠約束美日。

他表示，歐洲國家的政治、經濟、社會體制多面且多元，中國在歐美之間實現破局的空間還是很大。中國應盡快推出亞太地區安全格局構想，採取具體措施來推動。

他表示，日本拉攏美歐希望在亞太地區打造一個將中國邊緣化的安全架構，而中國需要打造另一個安全架構，並保證中國在其中處於不可或缺的地位。