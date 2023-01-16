尼泊爾墜機機型涉11起空難 含台灣兩起

尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）一架國內線班機昨天墜毀，至少68人罹難。失事的ATR72機型由歐洲企業生產，曾涉11起致命事故，包括台灣復興航空2014年和2015年的空難。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）說，他「為這起令人難過的悲劇性意外深感哀痛」。這是尼泊爾30年來最嚴重的一起空難。

他在推特（Twitter）發文說：「我懇切呼籲安全人員、尼泊爾政府所有機關和大眾展開有效救援。」總理發言人說，政府宣布今天放假一天以悼念罹難者。

路透社報導，這架從尼泊爾首都加德滿都起飛的飛機載有72名乘客，墜毀於波卡拉（Pokhara）後，有數以百計救援人員在失事地點的山坡上搜救。官員昨天深夜下令暫停行動，今天再繼續。

飛機墜落時天氣晴朗，目前還不清楚事故原因。

當地居民塔姆（Arun Tamu）在飛機墜毀後數分鐘就抵達現場，他告訴路透社：「有一半的飛機機體在山坡上。另一半掉到塞提河（Seti River）峽谷裡了。」

尼泊爾財政部長鮑德爾（Bishnu Paudel）說，政府已成立事故原因調查小組，預計在45天內提出報告。法國航空事故調查局（BEA）表示，將參與調查墜機原因，與其他相關各方協調。

雪人航空表示，「為哀悼喪生乘客」，已取消今天所有例行班機。

這架雙發動機渦輪螺旋槳飛機型號是歐洲製造商ATR生產的ATR72，使用廣泛。根據官方網站資料，雪人航空擁有6架ATR72-500飛機。

ATR是由歐洲的空中巴士（Airbus）和李奧納多公司（Leonardo）合資成立，兩家企業都尚未置評。ATR透過聲明表示：「ATR的專家正全力支援調查和客戶。」

CNN提到，ATR72-500在亞洲太平洋地區是常見機型，尤其是在廉價航空公司。

ATR生產的飛機通常評價不錯，但先前也曾數次失事。台灣復興航空兩架ATR72飛機分別在2014年7月和2015年2月發生致命空難；台灣的政府在第2起事故發生後，下令國內所有ATR72暫時停飛，復興航空已於2016年停業。

根據飛航安全網（Aviation Safety Network）資料，在昨天的尼泊爾墜機事件發生前，ATR72系列不同型號共涉及11起致命意外事故。