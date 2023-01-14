馬斯克推文被告 申請換法院審又被駁回

特斯拉執行長馬斯克遭股東控告推文導致股價波動訴訟案17日將開庭。馬斯克律師團日前以「舊金山陪審團恐有偏見」為由要求將案件轉至德州審理，加州聯邦法官今天駁回請求。

全案將於17日在舊金山的聯邦地區法院審理。

馬斯克（Elon Musk）2018年8月在推特發文表示「考慮以每股420美元的價格將特斯拉私有化」。推文內容並未實現，卻引發特斯拉股價劇烈震盪。

美國證券管理委員會（SEC）隨後指控上述推文涉嫌詐欺，公司和馬斯克為此付出4000萬美元（約新台幣12億元）的和解金，馬斯克並辭去董事會主席。

特斯拉股東因不滿馬斯克提出民事訴訟。距離此案開庭不到10天，馬斯克律師團上週要求將案件從加州聯邦法院轉至德州審理或是延後審理，聯邦地區法官鄭一芳（Edward Chen）今天上午針對此事舉行聽證會，最後駁回這項請求。

馬斯克律師團要換法院的理由是，擔憂舊金山灣區陪審團會受到近來馬斯克與社群媒體公司推特（Twitter）的負面新聞影響，產生偏見。鄭一芳表示這個想法「多慮了」，相信能從灣區選出一個公正的陪審團。

馬斯克和舊金山灣區的關係從他1990年代搬到加州開始，他1995年獲錄取史丹佛大學材料科學博士班，2天後就決定退學投身創業，在矽谷從網路軟體公司做起、陸續參與創建線上銀行、電動車、太陽能、人工智慧、神經科技等企業，是一位名副其實的創業家，至今在矽谷仍受到不少同行推崇。

疫情期間，馬斯克不滿加州政府的停工令和過度課稅，將特斯拉總部從矽谷搬到德州奧斯汀，兩者關係出現裂痕；不過真正讓他在灣區形象受到重創的是他收購推特後的偏執行徑，包括剛上任就大裁員、政策朝令夕改、不接納諫言、以及三不五時就發表充滿爭議的推文。

上個月他在一場喜劇脫口秀登台，觀眾發出噓聲讓他在舞台上不知所措。舊金山從媒體到民眾對馬斯克的態度自11月他掌管推特後的確產生了質變。

馬斯克律師團認為種種負面消息會妨害灣區陪審團的判斷；不過特斯拉股東的律師團反對案件轉至德州，並說「馬斯克要怪只能怪自己」，因為他身為一位名人又愛在推特上面發文，才會招致負評。

今天的聽證會之前，聯邦地區法院向大約200名列入陪審員名單的人發出問卷，詢問對於馬斯克的看法。鄭一芳表示，約76人對馬斯克有負面觀感；他已取消某些人的資格，因為那些人將馬斯克形容為「白癡」和「小丑」。