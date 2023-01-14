防疫險慘賠 衝擊補充式長照險推動

看到產險業防疫險慘痛經驗等因素，讓壽險業推動補充式長照險意願降低，外界關注金管會美意是否落空。金管會保險局坦言，目前還要讓業者考慮，希望相關困難點，能透過公會討論凝聚共識，後續再來辦理。

因應高齡化社會長照需求，金管會協調壽險業推出保費相對便宜的補充式長照險，原訂2022年底前問世，不過看到產險業防疫險保單大賠的慘痛經驗，讓原先有意推出補充式長照險的壽險業全面縮手。

壽險業界對補充式長照險主要有3大顧慮，第一，「長照」認定標準是否會因政府政策出現變化；其次，業者擔心費率不足、損率恐逐年大增；第三，補充式長照險保費是否會因配合政策無法調整等。

對於補充式長照險會不會胎死腹中，金管會保險局長施瓊華表示，現在商業保險推出的長照險，多半並非單純的長期照護，還加上死亡保障或其他業者設計用以吸引客戶投保的額外保障範圍，以致保費相對較高，因此有了補充式長照險的構想。

施瓊華進一步指出，補充式長照險的規劃是在政府長照2.0機制下，對機構型長照有基礎補助外，透過保險可以獲得幫助，因此希望移除死亡保障等額外項目，讓保費比較便宜，提供民眾相對平價單純的選項。

施瓊華表示，金管會鼓勵業者設計此類型商品，但過程中涉及再保意願及過去經驗資料累積等，例如國內還無法有比較完善的統計資料、有意承作的再保公司不多等，因此業者還在討論中。

施瓊華說，金管會希望商品設計可以盡量單純，真正做到補充性概念，在此基礎下，金管會將鼓勵業者推動。