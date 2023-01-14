陸家庭儲蓄近27兆 分析:可帶動消費復甦

據投行美銀的報告，中國大陸去年累計家庭超額儲蓄估計近人民幣6兆元（約新台幣27兆元），放寬COVID-19疫情防控而重新開放後，預期需求的釋放及增加的儲蓄將帶動今年消費強勁復甦。

綜合香港經濟日報等港媒報導，中國人民銀行（央行）10日發布最新金融和社會融資數據顯示，去年全年人民幣貸款增加21.31兆元，較上年增加1.36兆元；人民幣存款更是大增26.26兆元，較上年度增加6.59兆元。

美國銀行的報告估計，其中超過1兆元的超額儲蓄（相當於去年零售銷售額的2%）可能於今年快速釋放，以支持疫情以來被壓抑的需求。這將最大程度地增加非必要消費品及服務（特別是旅遊）的支出。更重要的是，這種壓抑支出的釋放初期，應有助改善就業和收入增長，並開啟積極的循環以支持進一步的消費復甦。

美銀上月中發布每兩個月一次的中國消費者調查顯示，受訪者明確計畫在重新開放後在服裝、鞋類和化妝品、精品以及外出就餐、旅行服務上花費更多。

但報告也指出，房地產市場若未能早日大幅回升，與房市相關的商品例如家電等可能不會立即反彈；而官方今年若未提出任何額外的稅收優惠政策，汽車銷售也不大可能自超額儲蓄的釋放中獲益。

報告指出，境外旅遊的潛在復甦可能會轉移高收入家庭的部分支出。若出境遊人數回升至2019年疫情前水平的4成，這意味著相關支出增加3500億元。

報導另引述分析說，居民購屋類支出減少、理財投資收益下行也造成一般民眾減少購屋和理財等投資性支出，是2022年超額儲蓄的主要來源。

分析說，收入修復是今年消費修復的前置條件，包含收入預期、收入來源都有影響，除非直接發錢，否則只有等到居民收入預期好轉時，超額儲蓄才有可能轉化為超額消費。