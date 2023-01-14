迎寒假春節商機 遊戲業推新遊戲卡位

迎接即將到來的春節長假及寒假商機，各大遊戲業者紛紛在農曆過年前推出新遊戲，或推出新改版及各項活動吸引玩家目光，接下來2月還有台北國際電玩展接續上場，其中元宇宙趨勢也是業界關注的焦點。

多家遊戲廠商在農曆過年前推出新的線上遊戲，希望能夠在寒假檔中搶得商機，包括網龍、遊戲橘子、智冠、鈊象電子、宇峻奧汀等均有新遊戲、大改版或新活動搶市。

遊戲橘子旗下線上遊戲「新瑪奇」，推出歷年最大改版，首次推出兩種融合型才能，大幅提升戰力並首次跨界合作手搖飲店。代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的「天堂」國際服REMASTERED版本，也推出改版。

智冠在12月率先推出「純白和弦」、「吞食天地 多元宇宙」兩款遊戲；適逢寒假及春節檔期，中華網龍新上市手遊「吞食天地 多元宇宙」在寒假及春節檔期也開放特別劇情任務及吞食年獸挑戰等活動；「飄流幻境Online」、「黃易群俠傳M」也將展開多項新年系列活動。

鈊象推出全新2023第一季閃耀卡，另外旗下「明星3缺1」閃耀卡首次與聯經出版跨界合作。另外，「明星3缺1」全明星位階賽進入最後倒數，賽季結算獎勵宗師套裝將綁定NFT功能，祭出全新NFT賦能。

在2023全新的一年宇峻奧汀旗下「三國群英傳 Online」也將進行諸神全新改版。由艾玩天地所代理的跨世代MMORPG手遊「完美世界M」，同樣進行改版，新增全職業技能。網石集團（Netmarble Corporation）旗下熱門RPG手機遊戲「MARVEL 未來之戰」推出全新遊戲更新。由艾瑞爾代理的次世代科幻遊戲「星球：重啟」12日宣佈正式啟動雙平台預約活動。

另外，台北國際電玩展也將在2月2日登場，商務洽談區及亞太遊戲高峰會睽違兩年後又重新回到實體展場，國內上市櫃遊戲公司，包括智冠、大宇資、網龍、真好玩、弘煜科等多家國際知名業者均會出席。今年邁入10週年的轉珠經典「神魔之塔」也將盛大回歸。

因應數位科技趨勢，也將舉辦「元宇宙趨勢整合應用論壇」，出席者包括遊戲開發商、獨立遊戲、營運行銷、區塊鏈、元宇宙、趨勢應用等領域的專業人士，探討虛擬與現實之間美的新概念以及如何在元宇宙的世界中經營品牌等議題。