金管會：研議AI產製永續報告書

金管會繼發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」後，預計今年3月進一步發布「永續行動方案」，除了深化ESG面向，將請證交所研議透過AI產製永續報告書的系統，以降低企業成本。

2050淨零轉型目標下，ESG（環境、社會、公司治理）及永續成主流。金管會繼2020年發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」後，持續研議精進資本市場制度，預計今年首季推出新一版藍圖。

金管會證期局長張振山表示，金管會2022年3月已發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，推動上市櫃公司分階段碳盤查及確信，今年3月即將發布的新藍圖，會從5大面向深化永續概念，並定位為「永續行動方案」。

第一個面向是要求上市櫃公司訂定減碳目標。張振山表示，並未強制上市櫃公司訂定的目標值，不過上市櫃公司必須對外說明公司的政策及想法。

第二個面向是深化公司治理，包括注重獨立董事獨立性、審計委員會運作，甚至於女性占董事會比例等。

第三個面向是永續資訊揭露。張振山指出，國際永續準則委員會ISSB預計今年首季發布永續發展揭露準則，金管會勢必要進行相應準備及設計，相關想法屆時會在此構面下對外說明。

第四個面向是針對機構投資人議合，深化利害關係人溝通。

第五個面向是ESG數位化。張振山表示，目前金管會已要求上市櫃公司分階段編製永續報告書，後續將請證交所研議提供一套軟體給上市櫃公司，透過AI產製永續報告書的可行性。

張振山提到，國際上已有其他國家，例如新加坡已利用相關技術，設定高達3000個參數，輸入後可自動產製出永續報告書；金管會也會研議相關作法，盡可能在推動永續的同時，降低企業成本並提高作業效率。