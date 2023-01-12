中華車董事會通過 對新安東京增資19.3億

裕隆集團旗下中華車今天發布重訊，董事會通過對新安東京海上產險增資新台幣19.3億元，並將於3月召開臨時股東會追請確認通過增資決議。

中華車表示，為穩健經營、維護客戶權益，強化財務結構與充實資本，新安東京海上產險於2022年12月董事會通過增資80億元，中華汽車於今日召開臨時董事會通過對新安東京海上產險增資19.3億元，並將於3月召開臨時股東會追請確認通過增資決議。

中華車表示，此次發布對新安增資重大訊息，主要是因應主管機關取得及處分資產辦法規定，中華汽車累計近12個月參與新安增資金額已超過最近一期個體財報資產總額10%，須經股東會同意，因此於今天召開臨時董事會，通過參與新安第三階段增資及公告將於3月10日召開臨時股東會，以利討論並決議繼續增資新安。

裕隆集團旗下其他公司則待後續董事會排入增資議題後，依規定辦理對外公告說明。

為穩健經營、維護客戶權益，裕隆集團、日本東京海上兩大股東支持第三次增資計畫，裕隆集團與日本東京海上兩大股東依據既有股權比例49.48%及50.18%分別進行認列。後續將按程序經董事會通過後於2023年3月通過增資議題。

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