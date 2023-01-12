阿富汗外交部外爆自殺攻擊 傳20死40傷

阿富汗外交部外11日發生自殺炸彈爆炸事件，造成至少20人喪生、40多人受傷，激進組織「伊斯蘭國」（IS）宣稱犯案，還說死傷人員包括外交人員。

綜合路透社和法新社稍早報導，警方表示，一名自殺炸彈客發動攻擊，造成至少5人喪生，附近醫院說有40多人受傷。

澳洲廣播公司新聞網（ABC）網站報導，塔利班（Taliban）官員說，這起炸彈攻擊造成至少20人喪生，40多名傷患送到附近醫院。

與伊斯蘭國掛鉤的阿瑪克通訊社（Amaq）在Telegram平台上說，伊斯蘭國宣稱犯案，還說這起自殺炸彈攻擊造成數十人死傷，包括外交人員。

阿瑪克通訊社報導說，一名伊斯蘭國成員溜過塔利班的安全屏障，「然後在員工和警衛群中引爆他的炸彈腰帶」。

爆炸發生當時，法新社的一個團隊正在隔壁的新聞部內進行採訪。

一名等在外頭的隨行司機目擊一名男子拿著袋子，肩上背著一把步槍經過，然後就自行引爆。

這名司機說：「他從我的車旁經過，幾秒鐘後出現一聲巨響。」他還說看到有20到25人傷亡。

喀布爾警方發言人札德蘭（Khalid Zadran）說，這起爆炸造成5名平民死亡，多人受傷。

阿富汗新聞文化部副部長法拉希（Muhajer Farahi）告訴法新社：「今天外交部應該有一個中國代表團，但我們不知道爆炸發生時他們是否在場。」

然而總理辦公室高階官員穆塔奇（Ahmadullah Muttaqi）表示，自殺炸彈客攻擊時，外交部內沒有外籍人士在場。

美國阿富汗事務特別代表威斯特（Tom West）在推特上說，外交官員「已看到至少有20人死亡且更多人受傷的相關報告。這是毫無意義的暴力行為」。