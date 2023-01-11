資助英中協會 英稱有助加強對中影響力

政治新聞網Politico及英國「觀察者」（The Spectator）雜誌報導，英國政府恢復資助非營利組織「英中協會」，並指這有助對中國發揮影響力、確保英國利益。約7個月前，時任外相特拉斯曾取消資助此協會。

國會外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）同時也是「英中協會」（Great Britain-China Centre，GBCC）董事，去年即對特拉斯（Liz Truss）的決策表示不認同，原因包括協會是英中官方與民間瞭解對方、甚至進行困難對話的重要平台。

她今天說，英國政府內外缺乏中國相關專業知識與能力，這已構成國家安全問題；英國需要更多有能力與中國溝通以及分析、瞭解中國的人。

儘管認同政府恢復資助協會，她強調，光這麼做還不夠，英國必須全面提升中國相關能力，以應對「這個時代最大的地緣政治挑戰」。

Politico援引一名英國政府官員說法報導，外交大臣柯維立（James Cleverly）已去函GBCC，告知外交部將在2022至2023財政年度恢復資助，金額是每年35萬英鎊。

GBCC在2021至2022財政年度獲英國外交部資助50萬英鎊，占GBCC核心業務年度預算約62%。英國財政年度以每年4月為起始點。

外交部一名發言人指出，GBCC有助增進英國政府專業，且協會在中國的強健人脈有助支持和發展英國利益。

GBCC於1974年由英國外交部支持設立，一向受外交部資助，外交部也是就GBCC相關事務接受國會問責的政府部會。GBCC的其他財源包括企業贊助。

根據協會官網，GBCC的中方合作夥伴包括最高法院與檢察院、英國中國商會（CCCUK）、共青團、中共中央對外聯絡部、政府部會、大學院校。GBCC表示，瞭解中國體制如何運作有助增進英國長期利益。

自2007年起，GBCC舉辦英中政治與經濟對話，出席者包含英國跨黨派國會議員、中國政府高階官員、中共決策人士。

此外，GBCC舉辦雙邊法治及司法交流活動，參與者包括律師和法官等從業人員、專家學者、官員。GBCC表示，相關工作促成曾在英國接受專業訓練的中國法官人數增加。

GBCC舉辦演說和研討會，並提供一系列課程、工作坊和大師班，內容可客製化，開放國會議員、公務員、企業人士等參與。