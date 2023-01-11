美科技股有撐 法人：台股留意量能走勢

市場等待本週將公布的重要通膨數據，受到科技類股支撐，美國股市10日收高。法人分析，台股日指標續揚與外資擴大買超，加速封關前紅包行情，需留意成交量能是否持續擴增。

美股道瓊工業指數10日上揚186.45點或0.56%，收33704.10點；標準普爾指數揚升27.16點或0.70%，收3919.25點；以科技股為主的那斯達克指數上漲106.98點或1.01%，收10742.63點；費城半導體指數大漲34.537點或1.29%，收2721.289點。

台股10日延續近期多頭表現，早盤開高，但市場追價意願低，加權指數盤中漲幅收斂，一度由紅翻黑，隨後在半導體權值股續強下，指數回到平盤之上震盪整理；尾盤權王台積電點火，帶動加權指數小幅拉升，終場上漲50.75點，收在14802.96點，漲幅0.34%，加計盤後成交值新台幣1777.94億元。

產業訊息方面，DRAM（動態隨機存取記憶體）廠南亞科去年第4季由盈轉虧，稅後淨損11.51億元，每股虧損0.37元，為10年來首度單季虧損。

長榮海運2022年全年合併營收6271.42億元，年增28.15%，創歷史新高。長榮表示，持續優化各航線規劃及營運策略，以應變供需變動大的市場。

電商業者momo富邦媒2022年全年合併營收約1034.4億元，年增17%，改寫歷史新高，為台灣電商首見年度營收破千億元。

投顧分析，外資擴大買超與新台幣升值，有利台股多方攻勢，隨著半導體族群掌控主流，台股有望啟動封關前紅包行情。