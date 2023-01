美眾院成立中國委員會 因應挑戰

美國聯邦眾議院議長麥卡錫10日兌現選舉承諾。在民主黨議員的共同支持下,眾議院今天表決通過成立美中戰略競爭特別委員會,負責審查美中競爭。共和黨聯邦眾議員蓋拉格將出任委員會主席。

麥卡錫(Kevin McCarthy)在去年期中選舉結果出爐後就曾表示,當選眾議院議長後,首要任務之一就是成立中國特別委員會。這個委員會將以揭露和打擊中共對美國網路、貿易與軍事威脅為主。

今天針對美中戰略競爭特別委員會(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)的決議案,在365票贊成、65票反對,其中包括146名民主黨與所有共和黨議員支持下通過。

麥卡錫在眾院發言時表示,落後共產中國,是對未來的最大擔憂之一,「我們花了數十年時間,通過歡迎中國加入全球體系的政策。作為回報,中國輸出壓迫、侵略與反美情緒。」

他表示,委員會將研究如何將就業機會從中國帶回美國、保護美國智慧財產權與美國農業等議題。中國委員會將是跨黨派合作的委員會,國會將以同一種聲音表達因應來自中國的諸多挑戰。

這個將由16名眾院議員組成的委員會,將由蓋拉格(Mike Gallagher)出任主席。蓋拉格表示,是時候以跨黨派方式回擊中共的侵略。今天跨黨派以壓倒性多數投票成立中國特別委員會,是朝這個方向邁進的重要一步。下一步是在委員會中加入認真的成員,帶著緊迫感開始工作。

麥卡錫於2020年5月在眾議院建立「中國工作小組」(China Task Force),小組成員皆為共和黨籍議員。今天中國特別委員會的成立,再次反映麥卡錫對中國挑戰的高度關切。