陸加強媒體管理 7月實施全國統一記者資格考試

為加強對媒體及意識形態的管理，中國7月起將實施全國統一記者職業資格考試，所有由國家批准設立並列入新聞記者證核發範圍單位工作的新聞編採人員，必須參加考試，合格才獲發記者證。

據「傳媒特訓營」微信公眾號發文，中國國家新聞出版署及人力資源社會保障部去年12月30日發布「新聞記者職業資格考試辦法」和「新聞記者職業資格考試實施細則」。

當中提到，為了加強中國共產黨對宣傳思想工作的全面領導，「落實黨管宣傳、黨管意識形態、黨管媒體的要求」而制定相關「辦法」和「細則」，今年7月1日起實施。

「辦法」指出，相關考試適用於已入職新聞單位的從業人員，考核是否具備從事新聞採編工作所必需的「政治素養、業務能力和職業道德。」

新聞單位是指國家有關主管部門依法批准設立並列入新聞記者證核發範圍的單位，從事新聞採編工作的人員，應當參加該考試並合格，依法取得新聞記者證。國家新聞出版署會統一核發新聞記者證。

「辦法」提到，報名參加考試的人員，必須擁護中國共產黨領導和社會主義制度，堅決貫徹落實黨的理論和路線方針政策，堅持正確政治方向、輿論導向等。

考試分基礎科目和專業科目，原則上每年舉行一次，採取全國統一考試制度，由國家統一組織、統一時間、統一大綱、統一試題、統一標準。

中國當局一向嚴格管控新聞業，新聞記者證每5年換發一次，且每年都要驗核一次，沒通過就撤銷。

據中國國家新聞出版署2022年通報，截至2022年4月30日，中國共有3676家新聞單位、18萬75名新聞記者通過2021年度新聞記者證核驗。24家新聞單位、353名新聞記者因涉嫌違法違規被暫緩核驗。

不過，根據中華全國新聞工作者協會（中國記協）的資料，截至2021年12月，中國共有19萬4,263名記者持有有效的新聞記者證，顯示在中國可以真正合法從事新聞採訪的領證記者，總數持續減少。