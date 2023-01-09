蘇伊士運河又卡住了！擱淺貨輪元兇是它

挪威一艘貨輪今天在蘇伊士運河擱淺，當局出動拖船協助貨輪上浮拖走後，航道交通已經恢復正常。

法新社報導，蘇伊士運河管理局（SCA）主席雷比（Osama Rabie）表示，這艘貨輪「突然發生技術故障」擱淺，貨輪現在已被拖船拖離，準備維修。

船務公司Leth Agencies稍早在推特發文說：「M/V Glory加入南向船隊時，在艾爾坎塔拉（Alaqantarah）附近擱淺。蘇伊士運河管理局拖船正在努力讓貨輪脫淺上浮。」

Leth Agencies之後宣布，運河管理局拖船已經協助貨輪上浮，還說21艘南下船隻將開始恢復它們的航程，僅受到輕微耽擱。

M/V Glory船身長達225公尺。根據美聯社分析衛星追蹤數據，M/V Glory位於地中海塞得港（Port Said）以南的一段蘇伊士運河單線航道。

這並非蘇伊士運河首次發生船舶擱淺事件，懸掛巴拿馬國旗的長榮海運（Evergreen）巨型貨輪「長賜輪」（Ever Given）2021年3月曾在蘇伊士運河擱淺6天，打亂全球貿易。

去年8月，註冊新加坡籍的Affinity V油輪在運河短暫擱淺，所幸隨後在拖船協助下重新上浮，造成航運中斷了5小時。

美聯社報導，根據負責監督烏克蘭穀物出口協議執行狀況的聯合協調中心（Joint Coordination Centre，JCC）登錄的資料，發生擱淺的M/V Glory載運6萬5000多公噸的玉米，從烏克蘭出發駛往中國。

M/V Glory於1月3日在伊斯坦堡外海接受聯合協調中心檢查後放行。聯合協調中心人員包括俄羅斯籍、土耳其籍、烏克蘭籍，以及聯合國的工作人員。

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