陳椒華夜宿議場前 擬提優先審查平均地權

時代力量立委陳椒華8日晚間到立法院議場門前排隊，預計9日在立法院會開會前提議變更議程，將攸關居住正義的平均地權條例部分條文修正草案改列為院會討論事項第一案，排在民國112年度中央政府總預算案之前。

立法院程序委員會3日排定9日至13日院會議程，將平均地權條例部分條文修正草案等18案，列為討論事項，其中總預算案列為討論事項第一案，而平均地權條例部分條文修正草案列為第二案。

立法院院會明天上午9時開會後，朝野黨團將確定日前由程序委員會所列的議程，待議程確定後，將繼續針對總預算案及重要法案進行朝野協商。

陳椒華今天晚間9時30分許在臉書粉絲團發文指出，她已在立法院的議場門前排隊，要在明天院會提案變更議程，把平均地權條例部分條文修正草案列為討論事項第一案，排在總預算案之前。

她表示，平均地權條例去年12月21日於內政委員會沒有保留通過，本會期應該盡速排審三讀通過，期許在台灣的居住正義問題的制度改善上，增加一道把關機制，對於預售屋的炒作問題有一定程度的幫助。

陳椒華指出，時代力量長期關注台灣的居住正義與土地正義問題，看到很多私有財產被超額徵收，讓很多人離開原來居住的社區，多年辛苦工作的財產被徵收成為財團開發、炒作的開發案；如果可以減少炒作方式，也可以部分減少超額土地徵收的案例，不只有助青年成家，也有助保障被徵收戶的基本人權。

根據立法院議事規則，遇應先處理事項未列入議事日程，或已列入而順序在後者，主席或出席立委可以提議變更議事日程，而這項提議，不經討論，逕付表決。

也就是說，如果明天陳椒華提議變更議程，將平均地權條例部分條文修正草案改列為討論事項第一案，明天院會開會後，朝野將針對陳椒華所提的變更議程進行表決；通過，則將平均地權條例部分條文修正草案列為討論事項第一案，反之則維持原案。

然而，就算將平均地權條例部分條文修正草案列為討論事項第一案，也不代表就一定能先三讀。因為目前各界對於草案內容，如是否限制私法人購買房地產、炒房定義及預售屋能否轉賣等部分，仍有不同看法，屆時很可能被拉下來進行朝野協商。

針對平均地權條例部分條文修正草案，是否能在休會前完成三讀，民進黨立法院黨團幹事長羅致政告訴中央社記者，民進黨團9日會召開黨團大會後再做出決定，但一定會在13日前完成三讀。