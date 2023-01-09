波索納洛支持者闖國會 巴西出動部隊平亂

數以百計的巴西前總統波索納洛支持者8日突破警方設下的路障並闖進國會大廈、總統府和最高法院，他們質疑並抗議去年10月總統大選結果，相關當局已出動安全部隊準備平亂。

上傳到社群媒體的影片顯示，成群暴徒打破門窗闖入位於首都巴西利亞的國會大廈，還破壞國會議員的辦公室。

去年10月30日巴西總統大選第二輪投票，左翼候選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）拿下50.9%選票，險勝時任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的49.1%得票率，但很多波索納洛的支持者質疑選舉結果。

示威者利馬（Sarah Lima）今天告訴法新社，他們要求查驗選舉結果。

27歲的生產工程師利馬說道：「我們需要在這場舞弊選舉之後重新建立秩序。」

新上任的巴西司法和公共安全部長迪諾（Flavio Dino）稱這次入侵事件，是「以武力強加（示威者）期望的荒謬企圖」。

他在推特（Twitter）發文寫道「（巴西利亞）聯邦特區政府正派遣增援部隊，此時地面部隊正在行動」。

巴西利亞聯邦特區首長羅查（Ibaneis Rocha）告訴路透社，所有安全部隊都部署好以對付暴徒。

現任巴西總統魯拉目前人在聖保羅州（Sao Paulo），他譴責今天的事件是「法西斯狂熱分子」所為。