六都稅收過去3年大多超徵 還債優先

根據地方政府統計，6都在109、110年度稅收都超徵，其中新北市合計約新台幣144億元最多、台中市約11億元最少；111年部分僅台南短收6.8億，台北超徵16億元，其他縣市統計中。對於超徵稅收的用處，6都也大多表示將優先還債。

不同於國稅，地方稅是屬於地方政府可支用的稅收，包括直轄市及縣市稅，共有地價稅、田賦、土地增值稅、房屋稅、契稅、使用牌照稅、娛樂稅、印花稅8種。

根據台北市稅捐處統計資料，109年度稅收757.51億元，相較預算數超徵24.20億元；110年度稅收766.86億元，相較預算數超徵32.26億元；111年度稅收768.22億元，相較預算數超徵16.12億元。過去8年總計超徵約212.75億元。

根據新北市稅捐處統計年報，109年度稅收實徵淨額652.27億元，相較預算數579.38億元，超徵了72.89億元；110年度稅收實徵淨額672億元，相較預算數600.33億元，超徵了71.67億元。

新北市政府財政局今天表示，110年度的超徵稅收是指市府110年度歲入預算與決算數之比較，包括稅課收入、其他收入，及補助及協助收入因實際執行情況，或配合經費執行進度核實撥付等，增減互抵所致；111年度初看應該不會超收。

桃園市政府財政局今天表示，109年和110年度稅收都有超徵，111年度還在統計中。根據桃園市政府地方稅務局年度報告，桃園市109年稅收約433億5764萬元，較預算數超徵48億4444萬元，以土地增值稅超徵43億3657萬元最多，主因是台商回流、工業用地交易活絡。

根據桃園市政府110年度重要財政指標說明，稅課收入決算數為669.6億元，較預算數647.2億元，增加22.4億元，主要是因110年下半年疫情趨緩，房地產交易陸續回溫，且區段徵收及重劃完成土地清查改課，致土地稅超收8.9億元。

台中市政府財政局表示，108至110年度歲入決算數雖逾預算數，但108年度決算尚短絀48億餘元，而109、110年度決算首見賸餘，賸餘數雖分別近5億元、6億餘元，為健全財政，須全數用於還債。

台南市政府統計，台南市109年地方稅預算242億，審定決算267.41億，增加金額25.41億，其中土增稅增加16億、地價稅4億、房屋稅2.5億、契稅1億、印花稅1.2億。

台南市政府統計，110年地方稅預算248.34億，相較審定決算262.03億，增加金額13.69億，其中土增稅增加4億、地價稅2.82億、契稅4億、印花稅2.17億、使牌1億；111年則短收6.8億。3年稅收變化主要來自於房市的波動。

高雄市政府財政局指出，109年高雄市超徵3.66億元，算小幅度超徵；110年則因高雄房市熱絡，受土地增值稅與契稅影響，共超徵約15.55億元，依法規要優先用於減少舉債或還本，高雄也在當年達到零舉借。

高雄市政府財政局告訴中央社記者，111年度稅收尚未完成算，以目前情況看來，變化並不大，預估高雄地方稅收可望達標，但實徵數與預算數不會相差太多，若今年再有超徵情況，也將依此方式辦理。

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