台風電產業如陸造芯運動?經濟部回擊批評

有名嘴質疑台灣風電產業零元得標都在騙錢騙政府，並以中國造芯運動比喻。經濟部能源局澄清，即便是零元競標價，業者仍須落實產業關聯承諾並如期併網，並另循企業購售電模式，「這是國際離岸風電基本常識」。

經濟部能源局透過新聞稿澄清，去年離岸風電已完成 1GW以上設置容量，包含大彰化風場、彰芳一期風場、海能風場與允能風場等4座風場積極施工，累積完成188座風機，設置量達1.4 GW，並逐步在台灣海峽上運轉發電，「怎可用中國的造芯運動來比擬？」

有關名嘴在節目中提到的零元得標大玩金錢遊戲、假外籍真台船、金融機構對業者無追索權、資本額5萬包離岸風電等4大質疑，經濟部能源局今天發布新聞稿澄清。

能源局澄清，參考歐洲離岸風電先驅國家發展趨勢，國內離岸風電發展先以躉購制度完備本土產業鏈及基礎設施，後由競價制度降低發展成本並永續產業，「就像第二杯半價，不能只買第二杯」；現在的區塊開發零元競標，更是台灣離岸風電邁入成熟機制的具體成果展現。

能源局強調，即便是零元競標價，業者仍須遵守與政府簽訂行政契約的權利義務，落實產業關聯承諾並如期併網；因應國際淨零碳趨勢，國內產業綠電需求大，離岸風電對政府零元競價，另循企業購售電模式，「這是國際離岸風電基本常識」。

能源局進一步說，財務釋股審查、行政契約管理（含因不可抗力／不可歸責的展延審查）等相關機制，更由經濟部遴聘政府相關機關代表、具離岸風電工程技術、財務金融專業或具備其他離岸風電專業學者專家組成遴選委員會嚴格把關。

針對假外籍真台船疑慮，能源局表示，離岸風電開發業者須依經濟部「離岸風力發電產業關聯執行方案」辦理，其中離岸風電海事工程為分階段逐年推動，開發業者應依不同階段的產業關聯項目及期程與國內業者洽詢合作，若未落實且未如期改善將依約處罰。

資金部分，能源局說明，歐洲風能協會統計資料顯示，新建離岸風場所舉借的無追索權專案融資金額，占投資總金額比例在2017年以前僅有13至35%，到2018、2019年比例逾7成，是國際間離岸風電開發資金主要來源，「怎可將國際銀行業者比擬如同笨蛋般」。

關於德商海立在台投資，資本額僅5萬卻包下離岸風電質疑，經濟部重申，本案去年9月後就展開跨部會協調，該公司目前處於「同意籌設」的籌備階段，交通部未來會對其資金及技術資格進行審核，必須通過才會同意營運。

中國半導體產業2022年掀起「芯風暴」，中國業界高層被查。中國國家積體電路產業投資基金（國家大基金）帶動了上兆人民幣的投資，但中國造芯運動並未製造出國產替代的晶片和材料。中國海關資料顯示，2021年中國進口了4000億美元的晶片，約為全球的2/3。