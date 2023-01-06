2023受矚10大亞洲企業 這家半導體廠入列

日經亞洲今天將全球第3大晶圓代工業者聯華電子股份有限公司列為2023年值得關注10大亞洲企業之一，報導強調在美中對抗態勢下，跨國業者推動供應鏈「去中化」趨勢使聯電受惠。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，走出飽受戰爭、通貨膨脹和揮之不去疫情衝擊的2022年後，亞洲企業著眼於重整海內外市場。

報導列舉2023年值得關注10大亞洲企業，除了挑戰空中巴士公司（Airbus SE）和波音公司（Boeing Co.）的中國航空業者，還有矢志締造新猷的印尼煤礦商，從史無前例晶片荒賺進創紀錄營收的聯電也是其中之一。

報導指出，相比於規模較大的國內同業台灣積體電路製造股份有限公司，聯電有時會被埋沒。但聯電也跟台積電一樣，在地緣政治緊張重塑全球科技供應鏈之際，持續擴大海外產能。

在美國和中國的科技戰開打之前，聯電與中國最大晶片製造商中芯國際集成電路製造有限公司是激烈的競爭對手，兩間公司都提供類似的晶片製造技術。

但如今，聯電正受惠於部分跨國晶片開發商和電子產品製造商推動供應鏈「去中化」的趨勢。在過去兩年史無前例的晶片荒期間，聯電賺進創紀錄的營收。

聯電正斥資50億美元在新加坡擴建新廠，並強調有意使用公司在星國產能的客戶洽詢與日俱增。聯電也正和日本汽車零件製造大廠電裝公司（DENSO Corp.）打造一條車用功率半導體產線，以因應日本持續擴增的車用晶片需求。

除了聯電，日經亞洲列出的其他值得關注亞洲企業有中國電動車製造商比亞迪（BYD）、印尼煤礦商Indika能源公司（Indika Energy）、中國商用飛機公司、日本羅姆半導體集團（ROHM）、設於香港的投資顧問公司Aqumon。

還有全球最大疫苗生產商印度血清研究所（Serum Institute of India）、越南網路新創公司VNG、電機企業日本電產公司（Nidec）以及中國社群平台「小紅書」。

延伸閱讀

聯電上季營收寫第3高 去年續締新猷

印航傳大振興 史詩級大單下訂空巴波音

美半導體業「去中化」 韓廠集體這招因應

日經：戴爾計劃2024年前停用中國製晶片