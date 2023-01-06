美股收低 台股觀察上市櫃公司營收動向

美股4大指數收低，台股5日上漲101.92點收在14301.05點，逼近半年線，不過台股已連9個交易日呈現量縮。法人表示，台股近期量能持續低迷，可觀察上市櫃公司去年12月營收動向。

美國就業數據強勁，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）可能再升息，美股收低，道瓊工業指數下挫339.69點或1.02%，以32930.08點作收，標準普爾500指數挫跌44.87點或1.16%，收3808.10點。

以科技股為主的那斯達克指數下滑153.52點或1.47%，收10305.24點，費城半導體指數下跌50.94點或1.98%，收2518.52點。

台股加權指數5日上漲101.92點，重返14300點整數關卡，收在14301.05點，逼近半年線約14304點，成交值新台幣1720.67億元，加計盤後1742.93億元，台股已經連續9個交易日量縮、單日量能不到2000億元。

三大法人5日外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超13.2億元，其中自營商賣超1.55億元，投信賣超4.72億元，外資及陸資買超19.47億元。

在台指期淨部位，三大法人5日淨多單增加3494口至13736口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2406口至16494口。

法人指出，台股面臨上方月線約14384點反壓，近日量能持續低迷，預期短線大盤區間震盪，觀察上市櫃公司去年12月營收動向。

受美國聯準會發言放鷹影響，整體外資去年12月止步連2月淨匯入、轉向淨匯出，去年全年整體外資淨匯出規模達135.8億美元，創金管會統計資料以來新高。

電電公會理事長李詩欽5日表示，今年電機電子及資訊相關產業景氣不會很糟，上半年會「辛苦一點」，希望下半年能夠恢復正常，關鍵在於庫存去化。

鴻海5日公布去年12月自結合併營收新台幣6293.4億元，是歷年同期第3高；鴻海去年全年合併營收6兆6219.41億元，較前年5兆9944.52億元增加10.47%，創新高。

股王大立光5日公布去年12月營收40.15億元，受到淡季效益影響，月減23%，年減11%。去年全年營收476.75億元，年增2%，終止連2年衰退，重返正成長。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科去年12月營收24億元，月減13.38%，年減65.4%，創10年來新低。

散裝航商慧洋-KY於5日公告，去年自結稅前淨利105.99億元，每股稅前盈餘14.2元，創歷史新高。