NHK紅白收視率 創歷來第二低

2022年12月31日播出的日本放送協會（NHK）紅白歌唱大賽平均收視率創歷來第2低的紀錄。日媒分析指出，節目太重視跳舞而非歌唱，而且顯得中高齡觀眾被漠視。

第73屆紅白歌唱大賽的收視率日前出爐，以關東地區第2部（後半段，晚間9時至11時45分）播放的收視率為評量標準，結果收視率為35.3%，創節目1989年實施2部制以來的第2差紀錄。

這也是開始實施收視率調查的1962年以來的第2差記錄。最差紀錄是第72屆，收視率34.4%。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）發生以來，本屆紅白是第3次舉辦，時隔2年在整修後的NHK館舉行，也是時隔3年開放觀眾進場。會場表演多，能與觀眾互動創出熱鬧盛況，但收視率仍無法大幅提升。

本屆紅白的主題是「愛與和平 大家同歡」，主持群包括男藝人大泉洋、女藝人橋本環奈、NHK女主播桑子真帆、男子天團「嵐」成員櫻井翔。

本屆大量投入吸引年輕人的元素，包括台灣女歌手周子瑜參加的韓國女團TWICE、IVE、LE SSERAFIM，以及透過選秀節目出道的男子組合「JO1」、日本7人組樂團「BE：FIRST」、電影「航海王劇場版：紅髮歌姬」女主角「美音」（UTA）帶來單曲「新時代」、日本女歌手Aimer、日本創作歌手Vaundy等。

製作單位為了吸引中高年齡層觀眾，請來松任谷由實、加山雄三、安全地帶、桑田佳祐率領的「同年級樂團」等在特別企畫單元表演。

讀賣新聞5日分析本屆紅白收視率低的原因指出，主持人之一橋本環奈很受年輕人喜愛，但至今在NHK出場的次數少。出場的歌手有很多韓國流行音樂的新進團體、日本「男偶像製造機」傑尼斯事務所的團體等，明顯重視20歲以下的族群。

紅白的執行本部長杉山賢治去年11月在出場歌手發表會上說，選擇出場者的考量是2022年的活躍程度、輿論的支持及是否符合節目企畫及表演。

讀賣指出，節目安排85歲最高齡的表演者加山雄三、松任谷由實、桑田佳祐等人在特別企畫單元登場，讓人覺得節目還是希望吸引年輕人，這些資深藝人不是正規出場者，只是途中穿插以減少中高齡觀眾的嘆息，求取平衡。

本屆登場的演歌歌手人數是20年前的1/3。78歲的NHK會長上個月在例行記者會上被媒體問及「想為哪些歌手加油」時苦笑說：「我認識的人很少，很抱歉。」

熟悉電視節目的專欄作家檜山珠美指出，本屆紅白的特別企畫就有8個，這些特別企畫的演出者看起來都是大咖，整個紅白給人的印象是「為了買豪華的附錄才買那本雜誌」。

始於1951年廣播節目的紅白，1953年有電視播放以來，也在電視播。1962年開始有電視節目收視率調查，1963年調查結果，紅白在關東地區的收視率達81.4%，觀賞紅白成了跨年「國民活動」。

但80年代以後，音樂多樣化，觀賞錄影帶、在卡拉OK店歡唱等成了許多民眾過新年的方式。時代演變到進入網際網路社會、社群網站發達，民眾娛樂的選項多，紅白的收視率降。

讀賣報導，本屆紅白想以「話題性」作為帶動收視率的對策，但似乎揮棒落空。

舉例而言，首度登上紅白的4人團體「綠黃色社會」只被介紹暱名叫ryokushaka。檜山表示，如果能介紹成員來自哪裡、名字等，或許觀眾還能了解一點。但多人組的團體輪番上陣，看不出是日本還是韓國流行樂團，歌詞也聽不懂，就在重視跳舞而非歌唱的情況下，節目匆匆結束。這些團體被說是在短影音社交平台TikTok很紅，但很多老人家不知TikTok是什麼。

檜山表示，能讓觀眾感覺很想聽這一年來的熱門歌曲或想聽的歌曲，有別於普通的音樂節目，才是紅白的價值。她說，到底是為誰而製作的「紅白」？今後誰能上紅白，應該實施觀眾票選制等，讓作業透明化。此外，運用人工智慧（AI）技術讓已故歌手「演出」也不錯。

不僅是紅白，NHK的晨間連續劇、大河劇近年也有收視率難拉抬的情況。有民間電視台節目製作經驗的同志社女子大學教授影山貴彥分析NHK的節目指出，就好像老朽的鐵橋沒先除鏽就上漆似的，在心急之下為了迎合年輕人，最後未能坐收好結果。

他認為，NHK的節目製作人可能包袱太重，無法自由製作節目，如果連製作人都不覺得有趣的節目，觀眾不可能會覺得有趣。