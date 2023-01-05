美股收高 台股關注企業財報與經濟情勢

美股4日收高，道瓊工業指數上揚133.4點，那斯達克指數上漲71.78點。法人表示，企業財報、經濟情勢與貨幣政策仍是市場關注重點。

美國聯邦準備理事會（FED）公布去年12月會議紀要，聯準會官員仍決心維持高利率對抗通膨，而國際原油價格及美債殖利率下滑，美股收高。道瓊工業指數上漲133.4點，漲幅0.4%；標準普爾500指數上漲28.83點，漲幅0.75%；那斯達克指數上漲71.78點，漲幅0.69%；費城半導體指數上漲68.47點，漲幅2.74%。

國內外產業訊息方面，電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖預期，今年總體經濟環境不會很好，PC產業庫存還沒回到健康狀態，宏碁庫存調整已接近尾聲，但中國疫情影響供應鏈產能。

台泥今天起至3月3日將自集中交易市場買回2萬張庫藏股，區間價格為新台幣23.45元至50.99元，買回的庫藏股將轉讓予員工。

半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭說，今年上半年市況比較有疑慮，不過，客戶長期合約的量與價同步增長，全年營收仍可望維持正成長，將呈先低後高態勢。

雄獅總經理賴一青表示，隨著航空運能復甦，今年雄獅營收有望回到疫前水準的50%，全年力拚損平，營運動能來自歐洲、日本、暑假郵輪和日本包機等市場。

法人表示，台股交投清淡，通膨、總體經濟、貨幣政策與匯率將持續牽動國際股市及台股動向，企業財報與展望將影響個股表現，都是市場關注重點。