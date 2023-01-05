台周末低溫11度 12日起暖陽如春易起霧

氣象專家吳德榮今天表示，白天起略回溫，7日晚至8日晨因乾冷空氣及輻射冷卻影響，平地低溫探攝氏11度，8日白天起回溫；12至14日漸暖，為「暖陽如春」易起霧的天氣。

根據中央氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭11.7度，其次是嘉義縣民雄鄉12.0度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起冷空氣減弱，氣溫略升，西半部晴時多雲、日夜溫差大；北海岸、大台北東側及東半部偶局部短暫雨。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天乾冷空氣前緣掠過，北、東仍有局部短暫雨，晚起轉乾，連日迎風面濕涼多雨停歇，氣溫漸降。

吳德榮指出，7、8日乾冷空氣南下，各地晴朗、白天舒適，7日晚至8日晨因強輻射冷卻加持，本島平地最低氣溫將降至11度左右；8日白天起至9日冷空氣明顯減弱，氣溫回升，各地晴時多雲，白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，10、11日東北季風略增強，北部、東半部有局部短暫雨，中高層雲系移入，西半部有零星飄雨，氣溫略降，北台灣偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；12至14日的模擬，大氣逐漸增暖，為「暖陽如春」易起霧的型態。