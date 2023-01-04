台股觀望氣氛濃 法人：聚焦雙王法說

台股今天於平盤附近震盪，人氣相對低迷，收盤指數跌破14,200點，法人表示，春節前觀望氣氛濃厚，台積電及大立光將同時在12日舉行法人說明會，預料將為台股帶來2023年電子產業新風向。

加權股價指數今天下跌24.99點、跌幅0.18%、收在14,199.13點、成交值新台幣1,610.11億元。

分析師表示，美國聯邦準備理事會（Fed）本周將公布12月貨幣會議紀錄，市場亦關注12日即將登場的台積電、大立光法說會釋出的景氣看法。

群益投信投研部主管陳沅易在今天舉行的2023年第一季投資展望上表示，升息循環接近尾聲，台股企業獲利有望逐季落底回溫，中長期投資機會浮現，台股評價有望回復至長期均值。

陳沅易表示，市場激情過後目前處於貨幣緊縮環境的調整及適應期，長期仍需持續觀察全球總體經濟軟著陸效果及時間長度，以及聯準會姿態的變化，台股評價有望回歸長期均值，內需料成為2023年成長的重心所在。在中國解封下，原物料行情也可期待，預估台灣整體GDP維持成長趨勢。在產業布局方面，建議可關注成長性佳的產業，包括晶圓代工、電動車、生技，此外，內需消費、原物料與高股息亦可多留意。

日盛投信則認為，揮別動盪的2022年，預估2023年的台股企業獲利有望逐季落底回溫。進入2023年第1季，預計「高通膨」與「去庫存」等議題可望因基期效應緩解，有利投資市場進入起漲階段，布局策略上，在迎接「均值回歸」趨勢時，深具基本面的台灣科技股將優先擁有價值修復行情。

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