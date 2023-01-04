投資人關注三大動向 港股笑傲亞股

亞股今天走勢不一，投資人衡量中國重新開放和解封後COVID-19病例爆增的衝擊，同時經濟衰退的疑慮，及華爾街股市的跌勢也讓市場抱持謹慎態度。然而，港股漲逾3%，笑傲亞股。

中國清零政策大轉彎普遍受到歡迎，但當局解封速度過快而導致全國各地病例爆增，再度對經濟活動造成打擊。

然而，分析師表示，鑑於感染病例數終將下滑，商業活動也將重啟，樂觀的長期展望將會抵銷大規模疫情衝擊帶來的疑慮。

投資人也密切關注今天稍後將公布的12月聯準會（Fed）會議紀要，希望從中一窺Fed政策動向。聯準會上月雖放慢升息步伐，但暗示最終利率將比預期高。

港股今天在科技股和權值股阿里巴巴的帶動下，收盤漲逾3%，領漲亞股。媒體披露中國監管機構批准阿里巴巴創辦人馬雲旗下的螞蟻集團，為其消費金融業務增資人民幣105億元（約新台幣467億元）。

這個消息燃起各界的希望，認為北京當局長期以來對螞蟻集團的打壓已近尾聲，螞蟻集團之前喊卡的香港首次公開發行（IPO）計畫，可望再度復活。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「隨著市場日益預期第二季迎來等待已久的『解封動能』利多，這恐怕將是典型投資人必須先苦後甘的案例。」

日股基準日經指數今天收跌1.5%，來到25,716.86點。港股恆生指數收盤勁揚3.2%，來到20,793.11點。上海綜合股價指數連續第二天上揚，收漲0.2%，來到3,123.52點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、威靈頓和馬尼拉股市都收漲，新加坡、曼谷、雅加達和台北股市收跌。

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